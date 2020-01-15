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Вот это поворот! Кадыров передал полномочия главы Чечни
Источник материала: Партизан
Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности».
На официальном сайте главы Чеченской республики опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, датированное 13 января, в котором он заявляет о своей "временной нетрудоспособности" и делегирует свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву, передает
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Рамзан Кадыров сообщил о своей «временной нетрудоспособности».
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