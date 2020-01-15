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Белорусская биатлонистка стала четвёртой на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки успешно провели пятый этап Кубка мира, который принимает немецкий Рупольдинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В спринтерской гонке Анна Сола стала четвертой – это ее лучший результат в карьере. Также выделим Елену Кручинкину, она 16-я. Победительницей гонки стала Тириль Экхофф: на следующий старт норвежка выйдет уже в желтой майке лидера.
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонистки успешно провели пятый этап Кубка мира, который принимает немецкий Рупольдинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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