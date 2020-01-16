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Ну надо же! Во время речи Путина в зале заметили двойника Карпенко

16.01.2020 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пользователи соцсетей обратили внимание, что сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в зале слушал человек, похожий на Игоря Карпенко — министра образования Беларуси.


Еврорадио, однако, узнало, что белорусский министр сегодня в Москву не ездил. Его "двойником" оказался российский политолог Дмитрий Орлов.

Дмитрий Орлов — заметная фигура в российских политических кругах. 48-летний кандидат исторических наук является членом Высшего совета пропутинской партии "Единая Россия". Он участвовал в разработке программы этой партии. В 2012 году он был доверенным лицом Путина на президентских выборах.


Министр образования Беларуси Игорь Карпенко / БЕЛТА


Российский политолог Дмитрий Орлов / rapc.pro
 
 
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Пользователи соцсетей обратили внимание, что сегодняшнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию в зале слушал человек, похожий на...
 
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