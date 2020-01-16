Ну надо же! Во время речи Путина в зале заметили двойника Карпенко

Еврорадио, однако, узнало, что белорусский министр сегодня в Москву не ездил. Его "двойником" оказался российский политолог Дмитрий Орлов. однако, узнало, что белорусский министр сегодня в Москву не ездил. Его "двойником" оказался российский политолог





Дмитрий Орлов — заметная фигура в российских политических кругах. 48-летний кандидат исторических наук является членом Высшего совета пропутинской партии "Единая Россия". Он участвовал в разработке программы этой партии. В 2012 году он был доверенным лицом Путина на президентских выборах.