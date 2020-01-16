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Осиповичское ОГАИ РОВД информирует: комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья

16.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 5 по 15 января в целях профилактики правонарушений и ДТП проводится комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

В прошедшем году на дорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 46 дорожно-транспортное происшествие: 13 человек погибли, 53 получили травмы.

 
 
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С 5 по 15 января в целях профилактики правонарушений и ДТП проводится комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и...
 
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