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Осиповичское ОГАИ РОВД информирует: комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья
16.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
С 5 по 15 января в целях профилактики правонарушений и ДТП проводится комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.
В прошедшем году на дорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 46 дорожно-транспортное происшествие: 13 человек погибли, 53 получили травмы.
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Осиповичское ОГАИ РОВД информирует: комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья
С 5 по 15 января в целях профилактики правонарушений и ДТП проводится комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и...
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