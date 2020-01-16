Сколько выручают и тратят в российском футболе. Главное из отчета УЕФА

Общая выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составила €752 млн. Об этом сообщается в экономическом отчете УЕФА по итогам 2018 финансового года. Документ имеется в распоряжении РБК.





В отчете приведен подробный аудит 700 европейских клубов по каждому году из последних десяти.





По показателю общей выручки РПЛ занимает шестое место. Выше располагается Английская премьер-лига (АПЛ) с показателем €5,4 млрд. За ней идут немецкая Бундеслига (€3,2 млрд), испанская Ла Лига (€3,1 млрд), итальянская Серия А (€2,3 млрд) и французская Лига 1 (€1,7 млрд).





Составители документа обратили внимание, что за десять лет выручка клубов РПЛ увеличилась на 74%, а европейских — в среднем на 80%. За 2018 год в число европейских команд по размеру выручки не попал ни один клуб РПЛ.





Выручка лучших 20 европейских первенств, в список которых входит РПЛ, составила €21 млрд. Из них практически половина (€10 млрд) приходится на 30 клубов.





Активы РПЛ в указанный год увеличились на 13% и достигли €984 млн. По этому показателю российская лига заняла седьмое место. Лидируют АПЛ (€11,17 млрд), Ла Лига (€5,35 млрд), Серия А (€4,85 млрд), Бундеслига (€3,78 млрд), Лига 1 (€3,33 млрд) и португальская Примейра (€1,6 млрд).





Поступления в бюджет российских клубов от реализации прав на телетрансляцию составили 4% от выручки клубов РПЛ, что считается худшим показателем среди 20 лиг Европы. В первой пятерке оказались клубы из Англии — 53%, Италии — 47%, Турции — 42%, Испании — 42% и Франции — 37%.





По средним расходам на зарплаты игрокам клубов РПЛ оказалась на шестом месте. В 2018 году ее клубы потратили на зарплаты €527 млн, что в среднем составляет по €32,9 млн на клуб (прирост 2%). Составители отмечают, что в этом показателе наблюдается прирост 2% по сравнению с 2017 годом.





Таким образом, если соотносить выручку (€752 млн) и затраты на зарплаты РПЛ (€527 млн), получится, что 70% выручки уходит в России на зарплаты игрокам. Такое соотношение — второй по величине показатель среди шести ведущих лиг. Для примера, в АПЛ он составляет 59%, в Ла Лиге — 64%, в Бундеслиге — 53%, в Серии А — 64%, в Лиге 1 — 76%.









УЕФА обращает внимание, что, если в показателе соотношения выручки и затрат последние превышают 70%, это часто приводит к убыткам, если клуб выгодно не продает игроков на трансферном рынке.





Одним из важных пунктов отчета служит зависимость клуба от поступления спонсорских средств и коммерческой деятельности. На их долю в РПЛ п ходится 58% от общей выручки. По этому показателю лига делит 53–54-е места с чемпионатом Словакии.



