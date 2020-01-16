«Беременеть нужно сейчас». Репродуктолог - о том, почему не стоит откладывать материнство

Источник материала: Tut.by

Почему внешне здоровые люди сталкиваются с бесплодием? Как на это влияет современный образ жизни? Что делать, если не получается завести ребенка? Об этом мы поговорили с директором Центра вспомогательной репродукции «Эмбрио», врачом-гинекологом, репродуктологом Олегом Тишкевичем.

Стаж нашего героя в области репродуктивной медицины — 25 лет. За это время больше 4000 детей появились на свет с его помощью.

«Чаще всего проблемы есть у обоих супругов»

— Почему возникает бесплодие?

— Чтобы это понять, стоит разобраться в том, откуда берутся дети.

Женская половая система состоит из влагалища, матки, маточных труб и яичников. Чтобы наступила беременность, сперматозоиды должны в достаточном качестве и количестве попасть во влагалище, пройти через матку и переместиться в маточную трубу.





К этому времени в яичнике должна созреть и выйти из фолликула яйцеклетка — этот процесс называется овуляцией. Созревшая яйцеклетка попадает в брюшную полость, оттуда перемещается в маточную трубу и встречается со сперматозоидами. Если один из них пробил оболочку яйцеклетки и проник внутрь, происходит оплодотворение.

Но и это еще не все. Эмбрион не может долго оставаться в маточной трубе: он должен попасть в матку и прижиться там. Чтобы это произошло, маточная труба начинает сокращаться и проталкивает эмбрион в точку назначения, где он прикрепляется.

Если хотя бы на одном из этапов что-то пошло не так (например, сперматозоиды недостаточно подвижны или есть непроходимость труб), цепочка нарушается и возникают проблемы с зачатием.

— Бесплодие — распространенная проблема?

— Статистика ВОЗ говорит , что в мире около 15% пар репродуктивного возраста страдают от бесплодия. Однако вести подсчет очень сложно, ведь проблема бесплодия очень интимная, и не все готовы говорить об этом даже с врачом.

Кроме того, в Беларуси есть проблема учета таких пациентов. Например, женщина может стать на учет в государственную поликлинику, а потом прийти в частный центр и зарегистрироваться там. При этом каждое медучреждение будет вести собственную статистику, не сверяясь с другими. То есть, если у них пять тысяч пациенток и у нас пять тысяч, это не значит, что всего их десять тысяч. Возможно, и там, и там на учете стоят одни и те же женщины.

— Бесплодие чаще возникает у мужчин или у женщин?

— Всемирная организация здравоохранения описывает 16 причин мужского бесплодия и 22 причины женского. Но это все достаточно условно, и сегодня вопросы с зачатием возникают в равной степени у обоих полов. Это связано с тем, что мы живем в индустриальном обществе, и современный образ жизни, хотим мы того или нет, снижает нашу фертильность. Мы мало двигаемся, получаем мало витаминов, едим пищу с консервантами. Те же консерванты добавляют в пищу, чтобы белок не разлагался. Но сперма — это тоже белок. И то, как питание влияет на ее качество, большой вопрос.

Есть еще один момент: сегодня нет исключительно женского бесплодия, как нет и исключительно мужского. Чаще всего мы имеем смешанные варианты, когда те или иные проблемы есть у обоих супругов.

«Если человек находится в стрессе, ему не до размножения»

— Какие еще факторы, помимо современного ритма жизни, могут повлиять на возможность зачать?

— Их очень много. Курение плохо сказывается на репродуктивной функции мужчин и женщин: ухудшается кровоснабжение яичек, матки. Также негативно влияет алкоголь: доказано, что злоупотребление им приводит к ухудшению качества спермы мужчины и снижению фертильности женщины.

Привести к проблемам с зачатием могут и различные заболевания. В частности, воспалительные процессы у женщин и мужчин — как текущие, так и перенесенные в прошлом. На возможность забеременеть влияют многие факторы: гормональные нарушения (поликистоз яичников, из-за которого пропадает овуляция), врожденные патологии (например, крипторхизм — неопущение яичек), травмы (допустим, на футболе попали мячом в пах) и оперативные вмешательства (удаление гнойного аппендицита). Поэтому очень важно прислушиваться к своему организму и не запускать любые заболевания.





— А возраст влияет?

— Однозначно, но в большей степени это касается женщин. В отличие от мужчин, у которых сперматозоиды вырабатываются в течение всей жизни, у женщин количество яйцеклеток закладывается «на старте». К моменту полового созревания их остается около 300−400 тысяч. Казалось бы, это очень много, но каждый месяц стартует целая группа яйцеклеток, а не одна-единственная. А уже к овуляции приходит лишь одна.

Помимо того, что у женщины ограничен резерв, он еще и стареет вместе с ней. Если вам 40 лет, вашим яйцеклеткам тоже 40, даже если вы выглядите благодаря современной косметологии на 20.

— Почему старение яйцеклеток становится препятствием к зачатию?

— Когда сперматозоид попадает внутрь яйцеклетки, он должен обменяться с ней хромосомами, чтобы у ребенка были признаки и папы, и мамы. Этот обмен происходит в цитоплазме яйцеклетки.

Цитоплазма — жидкость, такой своеобразный бульон. И в процессе жизни его качество ухудшается. Если по-бытовому, то представьте, что вы сварили суп. На завтра он еще ничего, но через пять дней его нужно утилизировать. А если «супу» 42 года? Даже если зачатие произойдет, это чревато возникновением хромосомных патологий.

С возрастом риск хромосомной патологии повышается. По статистике, частота рождения больных детей у матерей в возрасте до 36 лет — 1 на 1,5−2 тысячи. После 40 лет риск родить малыша с серьезной патологией — 1 к 25. Поэтому затягивать ни в коем случае нельзя. Сейчас люди откладывают материнство на потом, думают, что завтра все будет хорошо. Но не будет: беременеть нужно сейчас.

— Что насчет оральных контрацептивов? Многие женщины их боятся из-за возможного риска бесплодия.

— Современные контрацептивы содержат низкие дозы гормонов и не влияют на последующую возможность зачать. У них есть лишь два нюанса. Первый: не стоит принимать такие препараты в период полового созревания, чтобы не нарушить естественные процессы. Второй: принимая их длительно, периодически нужно делать перерывы, чтобы напомнить организму, как нужно работать.

— Психологическое состояние влияет на фертильность?

— Конечно, психология важна. Должно быть желание жить, в том числе сексуальной жизнью. Ведь если человек постоянно будет находиться в стрессе, ему будет не до размножения.





«Важно понять: в бесплодии никто не виноват»

— Как паре понять, что у них реальные проблемы с зачатием?

— По определению ВОЗ, бесплодие — это неспособность здоровой пары, живущей регулярной половой жизнью без контрацепции, зачать ребенка в течение года. Здесь важны два момента: регулярность и срок. Если у пары в течение месяца-двух не получается забеременеть, это еще не бесплодие. Или если женщина замужем, но муж дальнобойщик, и видятся они в лучшем случае раз в несколько недель, это тоже еще не бесплодие.

— Почему именно такой срок — год?

— Это связано с естественной способностью женщины: далеко не каждая яйцеклетка готова к оплодотворению и не в каждый цикл созревает полноценная яйцеклетка. По статистике, женская фертильность составляет 20%. Это значит, что если мы возьмем десять абсолютно здоровых женщин с абсолютно здоровыми мужьями, и предложим им месяц не предохраняться, спустя месяц забеременеют максимум две.

— Что врач предлагает тем, у кого есть подозрение на бесплодие?

— Первое, что мы должны выяснить в подобной ситуации — это есть ли сперматозоиды и достаточно ли их, происходит ли овуляция и проходимы ли маточные трубы.

Проще всего проверить спермограмму мужчины. Это нехитрый анализ, который показывает, сколько в эякуляте содержится сперматозоидов и какая у них подвижность. Почему это важно? Если на старте есть проблемы, то о ребенке не может быть и речи. И многие последующие обследования теряют смысл.

Второй этап — врач должен проконтролировать, созревает ли яйцеклетка. Для этого делают УЗИ по фазам цикла и по необходимости дополняют их анализами на гормоны.

Эти два исследования можно провести за месяц. Если проблема выявлена, начинаем лечение. Если нет, придется проверить проходимость маточных труб. С этим могут возникнуть сложности, потому как классические варианты диагностики — рентген или же УЗИ с контрастом (процедура, при которой врач оценивает, распределилось ли введенное вещество по внутренним органам. — Прим. TUT.BY) — не всегда способны дать ответы на наши вопросы. Например, если трубы повернуты нестандартно, эти методы не помогут. И лучшим вариантом в таком случае будет лапароскопическая операция: это когда через небольшие проколы вводятся специальные трубочки с лампочками, и в режиме реального времени доктор может видеть все, что происходит внутри. Кроме того, если есть какие-то спайки (разрастания соединительной ткани. — Прим. TUT.BY), их можно сразу же рассечь, устранить.

Если бесплодие длится давно или в анамнезе есть перенесенные воспалительные процессы, хламидиоз, гонорея, операции (например, гнойный аппендицит) — все, что предполагает спайки — не нужно терять время на проверку проходимости маточных труб с помощью УЗИ или рентгена. Лучше сразу сделать лапароскопию.





— Как реагируют люди, которым в итоге ставят диагноз «бесплодие»?

— Как и на любую неприятную новость: сначала отрицают, потом злятся, потом принимают проблему и пытаются ее решить. Самое важное в этот момент — понять, что в ситуации никто не виноват.

«Если эмбрионов несколько, их можно заморозить»

— Какие сегодня существуют варианты решения проблемы с бесплодием?

— Их несколько, и они могут дополнять друг друга. Первый — терапия, которая приводит к восстановлению естественной фертильности. То есть мы лечим патологию, после чего беременность наступает естественным путем.

Второй вариант — вспомогательная репродуктивная медицина: к ней мы прибегаем как в качестве самостоятельного метода, так и в ситуациях, когда восстановить естественную фертильность не вышло.

Это может быть, например, внутриматочная инсеминация. Допустим, у мужа есть снижение параметров спермы, а мы концентрируем сперматозоиды и вводим их в полость матки, чтобы дальше они «работали» сами. Это хорошая и неагрессивная методика, но эффективность у нее низкая — всего 10−15%. Поэтому в мировой практике этот метод редко используется.

На первое место сейчас выходит ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение.

— В чем суть этого метода?

— Мы должны взять яйцеклетки из яичников (для того, чтобы их было больше, используется метод гормональной стимуляции), соединить со сперматозоидами, вырастить до стадии эмбриона в лаборатории и переместить в матку развивающийся эмбрион. При этом у врача есть возможность выбрать лучшие, здоровые эмбрионы.

В 70-х годах прошлого века эта процедура произвела настоящую революцию в медицине. Правда, технологии того времени были далеки от прогрессивных, поэтому изначально успешность ЭКО составляла всего лишь 5-10%. Сегодня результативность этой процедуры — 40−45%.

— В чем причина такого прогресса?

— Каждое десятилетие в медицине происходили новые открытия, которые поднимали этот метод лечения бесплодия на качественно новый уровень. Изобретение гормональной стимуляции яичников и эволюция препаратов для нее, появление ультразвуковой диагностики — все это сильно продвинуло технологию ЭКО.

В 90-е очередную революцию совершила методика ИКСИ — инъекция сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки. В чем смысл? Изначально мы брали яйцеклетку, соединяли со сперматозоидами, и ждали, пока один из них самостоятельно пробьется сквозь ее оболочку. С ИКСИ стало возможно ввести сперматозоид в цитоплазму яйцеклетки в ручном режиме. Это значит, что даже если сперматозоид у нас лишь один (или их несколько, но они малоподвижны), есть шанс на успех. И это невероятный прорыв. В Беларуси, к слову, внедрили методику ИКСИ в 1995 году — одними из первых в мире и первыми в странах СНГ.

Следующим прорывом стало открытие витрификации — метода быстрой заморозки эмбрионов и яйцеклеток. Именно благодаря этому изобретению женщина сегодня может пройти гормональную стимуляцию всего раз, и получить запас яйцеклеток на несколько попыток ЭКО.





Также технологии сильно продвинулись в возможностях культивации и выращивания эмбрионов. Современные инкубаторы — это сложные приборы. Чтобы было проще понять их эволюцию, вспомните, какими были компьютеры или телефоны в начале 90-х и какие сейчас. Так и в оборудовании для ЭКО. Сегодня используются планшетные мультигазовые инкубаторы, система видеоконтроля раннего эмбриогенеза. Всё это сделало ЭКО более физиологичным: теперь эмбрион можно вырастить в лабораторных условиях до оптимального и естественного для подсадки в матку «возраста» — пять дней.

Кроме того, это позволило проводить генетическое исследование эмбрионов и определять хромосомные нарушения и мутации ещё на лабораторном этапе. При обычном ЭКО врач с эмбриологом выбирает эмбрион для переноса в матку по внешнему виду под микроскопом. И в этом случае нам неизвестен его генетический статус. Методика преимплантационного генетического тестирования позволяет выбирать эмбрионы не только по внешнему виду, но и на основании генетического анализа. Это своего рода двойной контроль.

— ЭКО — это безопасно? Ведь говорят, что ударные дозы гормонов при стимуляции могут привести к развитию онкологических процессов.

— ЭКО — это не в парикмахерскую сходить. Это агрессивное вмешательство: мы проводим гормональную стимуляцию яичников, хирургическим путём забираем яйцеклетки и при этом даем наркоз. Все это — огромная нагрузка на организм, которая, как и любое медицинское вмешательство, может приводить к осложнениям. Врач должен об этом рассказать, а женщина должна это понять. У этого метода есть свои возможности, ограничения, риски, показания и противопоказания.

Что касается онкобезопасности экстракорпорального оплодотворения, то тут можно быть спокойным. Опубликовано огромное количество исследований, которые доказывают, что препараты для стимуляции яичников сами по себе не вызывают рак. Да, они могут стимулировать патологические процессы в организме, но только в том случае, если на момент стимуляции они уже были. Могут обостряться и рецидивировать хронические заболевания, например, эндометриоз. Теоретически опухоль может развиться, но это значит, что новообразование уже было, просто его не смогли диагностировать доступными на сегодня методами.

— Почему Нобелевскую премию создателю технологии ЭКО присудили лишь спустя 32 года?

— Как раз из соображений безопасности. Для того, чтобы подтвердить безвредность и эффективность метода, нужно было дождаться реальных результатов. Должны были родиться дети, они должны были оказаться здоровыми и в итоге родить собственных здоровых детей, причем, что важно, без помощи ЭКО. На сегодня такой статистики достаточно. Результативность и безопасность ЭКО доказана.