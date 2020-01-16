Пять партий сои и пшеницы незаконно перемещались по территории Республики Беларусь

Источник материала: Газета Авангард

За один день оперативниками пресечено пять фактов незаконного перемещения пшеницы и сои, сообщили в Гомельской таможне.





В Ветковском районе Гомельской области приостановлено движение пяти транспортных средств, которые направлялись в Республику Беларусь из Российской Федерации. В грузовых отсеках данных автомобилей по сведениям, указанным в документах, находилось в общей сложности около 56 тонн сои и 30 тонн пшеницы. По двум транспортным средствам сведения о весе товара отсутствовали вовсе.

В результате проверки установлено, что фактический вес перемещаемой сои превышал вес, указанный в товаросопроводительных документах, на 90 тонн. А 30 тонн пшеницы перемещалось без наличия фитосанитарного сертификата.

Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила около 80 тысяч белорусских рублей.

Виновные в совершении правонарушения привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.



