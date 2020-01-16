О достижениях и планах: председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц провел пресс-конференцию для журналистов республиканских и региональных СМИ

Источник материала: Радзiма





В день образования Могилевской области глава региона Леонид Заяц провел пресс-конференцию для журналистов республиканских и региональных СМИ, сообщает mogilev-region.gov.by . Разговор шел о достижениях и планах на ближайшую перспективу.

Председатель облисполкома сообщил, что по предварительным итогам 2019 года в регионе выполнено 4 из 6 ключевых показателей. Это экспорт товаров (факт за январь-ноябрь составил 115,5%), экспорт услуг (126,2%), поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе (факт за 9 месяцев $96,8 млн.) и количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места.

«Однако с имеющимися результатами согласиться не можем, — подчеркнул Леонид Заяц. — У нас немало резервов в каждой сфере народно-хозяйственного комплекса». Поэтому на заседании облисполкома было принято решение, ориентированное на крайне напряженные задания в 2020 году. Планируется обеспечить темп роста обобщающего показателя, характеризующего экономическое развитие Могилевщины, валового регионального продукта на уровне 103,4%. Для этого промышленный комплекс должен прирасти не менее чем на 2,5% по сравнению с 2019-м, строительный – на 6,5%, торговля – на 4,5%, организации транспорта – на 2,5%.

С достаточно высокими темпами должно сработать сельское хозяйство. «Задачи здесь стоят напряженные и даже амбициозные», — подчеркнул Леонид Заяц. В 2020 году аграрии региона должны увеличить производство зерна до 1,5 млн. т. С этой целью на 20% по сравнению с 2019-м расширены площади сева озимых зерновых культур, на 14% — под озимые крестоцветные культуры. Увеличены объемы внесенных минеральных удобрений. Чтобы освободить поля от сорняков, 200 тыс. га обработали глифосатами.

Активно ведется накопление под яровой сев минеральных и органических удобрений. Планируется накопить под полную потребность азотных удобрений, 95% – калийных, 39% – фосфорных, внести более 6 млн. т органических удобрений.

Для улучшения репродукционного и сортового состава семян яровых зерновых и зернобобовых культур в элитпроизводящих организациях области подготовлено 2,9 тыс. т элитных семян.

Проводится обновление машинно-тракторного парка. За 2019 год сельскохозяйственным организациям региона поставлено 1200 единиц сельскохозтехники и оборудования на сумму почти Br94 млн.

Для обеспечения животноводства концентрированными кормами скорректированы площади сева яровых зерновых и зернобобовых культур в сторону увеличения площадей фуражного ячменя (снижение площадей овса), до 54 тыс. га увеличены площади сева кукурузы на зерно.

«В прошлом году мы убирали урожай на 323 тыс. га, в 2020-м – предстоит не менее 400 тыс. га. Это даст возможность обеспечить валовый намолот, который послужить хорошим подспорьем для животноводства», — отметил Леонид Заяц.

По словам главы региона, в области имеются огромные мощности по переработке данной продукции. Молочные заводы могут пропускать 1 млн. 200 тыс. тонн молока, а обрабатывают не более 500 тыс. Дополнительно нужно производить 45 тыс. т мяса, чтобы загрузить имеющиеся мощности мясокомбинатов. «Поэтому все разработанные программы развития направлены на то, чтобы выпустить нужный объем продукции благодаря новейшим интенсивным технологиям, дооснащению сельскохозяйственных предприятий, — констатировал Леонид Заяц. – Это приведет к увеличению оплаты труда и закреплению в сельской местности специалистов».

К слову, в ноябре средняя заработная плата по области составила Br922 рубля, за январь-ноябрь – Br889,7. По итогам работы за год прогнозируется ее среднемесячный уровень не менее Br890. «Это нас ни коем образом не устраивает. Жители Могилевщины должны иметь более достойный уровень заработной платы», — подчеркнул Леонид Заяц.

Однако заработную плату надо зарабатывать, а не получать. По законам экономики производительность труда должна опережать рост заработной платы. Основным индикатором здесь является соотношение темпов роста выручки от реализации продукции на одного работника и темпов роста средней заработной платы. Данный коэффициент должен превышать 1,0. «Мы проработали все имеющиеся резервы, и на 2020 год каждым регионом были разработаны комплексные планы их ускоренного социально-экономического развития и экономического развития каждой в отдельности взятой организации. Они прошли защиту, утверждены решениями горрайисполкомов и облисполкома», — сообщил председатель облисполкома. Согласно этим планам в целом по региону поставлена цель добиться по итогам работы за год уровня заработной платы не менее Br1 тыс.

Основными условиями для ее достижения является модернизация существующих предприятий и производств, а также создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих высокий уровень производительности труда, а также развитие сектора малого и среднего бизнеса. Последний занял в экономике Могилевщины устойчивое положение и продолжает наращивать свои позиции, формируя практически ее треть. В области насчитывается более 8,7 тыс. микро-, малых и средних организаций и 24,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. В последнее время все большее развитие получает сфера IT (в 2019 году здесь зарегистрированы 2 новые коммерческие организации и 35 ИП). Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства — юридических лиц в объеме промышленного производства составляет более 24%, в экспорте товаров – почти 33%.

Определенную роль данный сектор играет в развитии именно районов и малых городов. Так, в ряде регионов вклад малого и среднего бизнеса в бюджет является определяющим: в Могилевском районе он уже достиг 79,4%, Костюковичском – 57,8%, Бобруйском – 46,6%, Чаусском – 39%. «Вывод очевиден: бизнес сегодня является важнейшим резервом социально-экономического развития регионов», — констатировал Леонид Заяц.

Он обратил внимание, что поддержка малого и среднего бизнеса является важнейшей задачей областной и местной власти и осуществляется в рамках Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. Субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, оказывается государственная финансовая поддержка путем предоставления облисполкомом субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а банками — льготных кредитов за счет средств областного бюджета, размещенных в депозиты этих банков. В 2019 году такая поддержка оказана 16 субъектам малого предпринимательства на общую сумму Br980 тыс.

Помогает государство развиваться и крестьянским фермерским хозяйствам, которые наряду с государственными сельхозпредприятиями занимаются производством продукции. За 2019 год из средств областного бюджета в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь для КФХ области выделено Br1,4 млн., а в 2018-м с 14 заключено на льготных условиях 110 договоров лизинга на закупку современной техники и оборудования на сумму Br4775,5 тыс.

Сегодня в Могилевской области насчитывается более 470 КФХ. В их пользовании находится 41 тыс. га сельскохозяйственных угодий, средний размер которых – 123 га на одно хозяйство, 567 тракторов, 177 грузовых автомобилей, 134 зерноуборочных комбайна, 94 картофелеуборочных и 41 единица прочей техники и оборудования.

Основным направлением деятельности фермерских хозяйств является сфера растениеводства, на долю которой приходится 90% от всей производимой ими продукции. Так, располагая 3,3% от общей площади сельскохозяйственных земель в регионе, в 2018 году ФК производили 8,9% общеобластного объема картофеля, 7,5% овощей, 5,4% зерна.

В общем объеме продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. В 2018 году их удельный вес в производстве молока по области составил 0,9%, реализации скота и птицы на убой (в живом весе) – 0,3%. Весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 32,9%.

Леонид Заяц обратил внимание, что в скором времени развивать бизнес и заниматься предпринимательством еще выгоднее станет на юго-востоке Могилевщины. В настоящее время облисполкомом подготовлен проект нормативно-правового акта, предусматривающий продление действия Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» на 2021-2025 годы. Основная цель остается прежней – комплексное социально-экономического развития данного региона, создание благоприятных условий для проживания населения, и, как следствие, закрепление там трудовых ресурсов.

В частности, усилят меры поддержки для субъектов хозяйствования, готовых создавать на этой территории новые предприятия и производства. Будет определен порядок предоставления юридическим лицам государственной финансовой поддержки в виде бюджетных трансфертов из республиканского бюджета на возмещение части затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов, с привлечением кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в размере 20% единовременно по факту ввода объекта в эксплуатацию в полном объеме и 15% ежемесячно равными долями в течение трех лет по факту выхода объекта на полную проектную мощность.

Планируется оптимизации процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. Продолжится техническое переоснащение сельскохозяйственных организаций региона, планируется дальнейшее развитие животноводческой отрасли. В новом документе также предусмотрена норма, позволяющая передавать жилые помещения в собственность нанимателей, имеющих непрерывный стаж трудовой деятельности в организациях юго-восточного региона и фактически проживающих в арендном жилье 10 лет и более по цене в размере 10% от его стоимости.

Точками роста на юго-востоке Могилевщины также станут новые проекты. Речь идет о строительстве свиноводческого комплекса проектной мощностью 24 тыс. голов в год ОАО «Могилевский мясокомбинат» в районе дер. Перегон Славгородского района. В самом Славгороде «Красный пищевик» организует инновационное производство кондитерских изделий. В Климовичском районе создадут производство древесного угля. Вблизи агрогородка Бель Кричевского района намерены открыть современное агропредприятие по выпуску беконной свинины. Это далеко не все запланированные проекты. Важно отметить, что с реализацией каждого из них будут созданы рабочие места.

Важным фактором ускорения экономического развития региона является совершенствование социальной инфраструктуры, качественное преобразование условий жизни людей. Леонид Заяц сообщил, что инвестиционной программой области на 2020 год предусмотрено финансирование строительства и ввод в эксплуатацию поликлиники для обслуживания взрослого и детского населения в могилевской Казимировке. Здесь уже активно идут работы. В планах к ноябрю сдать объект, где будут обслуживаться не только жители нового микрорайона, но и Спутника, Могилевского района. В текущем году начнут решать вопрос с возведением кардиохирургического корпуса областной больницы, ремонтом 2-3 этажей Глусской районной больницы. Будет реконструирован лечебный корпус с детской поликлиникой в Бобруйской городской детской больнице. Также в микрорайоне № 7 города на Березине появится детский сад на 240 мест с бассейном. В этом году продолжится возведение гребного канала в Могилеве, бассейна СШ №46. Приступят к строительству дубль-трассы от Казимировки до кольца Космонавтов, которое будет вестись поэтапно. В настоящий момент сносятся здания и конструкции, готовится строительная площадка.