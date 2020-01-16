Главная задача — благосостояние людей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Председатель облисполкома Александр Турчин встретился с депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Минской области.

По мнению Александра Турчина, от Минской области избраны достойные депутаты, неравнодушные люди, достигшие успехов в своем деле. Они немало могут сделать для совершенствования законов, что позволит успешно решать поставленные задачи.

— Главная задача у нас одна — это наша страна, наши люди, улучшение их благосостояния. За следующую пятилетку мы просто обязаны увеличить в два раза доходы граждан. Это напряженная работа, очень важная с точки зрения дальнейшего развития белорусского государства, — отметил Александр Турчин.

От имени всех парламентариев депутат по Копыльскому избирательному округу № 66 Людмила Нижевич выразила желание продуктивно сотрудничать с исполнительной властью, знать перспективы и приоритеты развития регионов, чтобы решать общие задачи наиболее продуктивно.

— Районные центры должны быть зонами комфортного проживания, чтобы человек стремился жить в своем населенном пункте, несмотря на то, что работает в другом регионе, — подчеркнул глава области. Александр Турчин нацелил парламентариев на внимательное изучение проблемных вопросов в округах.

Депутат от Борисовского сельского округа № 63, заместитель председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич отметила, что для каждого депутата действительно важно выявить те проблемы, которые озвучивают люди, и решать задачи, которые сегодня есть в регионах. По мнению Лилии Ананич, каждое обращение депутат выслушивает и старается помочь решить проблему в рамках законодательства и возможностей, с вниманием к людям.

Председатель облисполкома познакомил депутатов с задачами по дальнейшему развитию экономики Минского региона. Депутатскому корпусу руководитель области пожелал плодотворной работы, тесного взаимодействия с исполнительной властью. Также он отметил, что для того, чтобы решать задачи по созданию инновационной эффективной экономики и повышать благосостояние граждан, возможно, будут нужны изменения и дополнения в законодательстве. С этой задачей должны успешно справиться избранные депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

«НН».