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На МКАД пьяный водитель Volkswagen влетел в ограждение
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель легковушки протаранил ограждение на МКАД. Об этом
По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень в третьей полосе. В районе 43-го километра он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки был пьян.
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Авария произошла в районе 43-го километра внутреннего кольца МКАД.
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