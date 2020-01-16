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На МКАД пьяный водитель Volkswagen влетел в ограждение

16.01.2020 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель легковушки протаранил ограждение на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, водитель Volkswagen ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень в третьей полосе. В районе 43-го километра он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки был пьян.

 
 
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Авария произошла в районе 43-го километра внутреннего кольца МКАД.
 
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