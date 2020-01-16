«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Торжества в честь освобождения Калинковичского района прошли 14 января. Именно в этот день

76 лет назад войска 61-й и 65-й армий при поддержке 16-й воздушной армии изгнали немецко-фашистских оккупантов и освободили значительную часть нынешнего Калинковичского района.









Теперешнее празднование особенное – оно прошло в год 75-летия Великой Победы. Еще в ноябре в нашем районе стартовала акция «Во славу общей Победы»: у братских могил в населенных пунктах, которые с тяжелыми кровопролитными боями освобождала Красная Армия, проходили митинги с забором земли для районной капсулы памяти. Впоследствии она будет передана в Гомель и далее в Минск, для помещения в крипте Всесвятского храма для вечного молитвенного сохранения.









Продолжилась акция и в день освобождения Калинковичей. Земля для районной капсулы памяти была взята с братских могил по улице Куйбышева, за бывшим военным городком, по улице Суркова, с могилы патриотов у памятника подпольной молодежной организации «Смугнар» и с братской могилы мирного еврейского населения города, уничтоженного фашистами в первые недели оккупации.









Почетное право взять землю было предоставлено ветеранам войны и труда – ветерану войны Ивану Соловью, ветерану правоохранительных органов Георгию Киселеву, ветерану Вооруженных Сил Лино Смирнову, воину-интернационалисту Дамиру Нурмухамедову и ветерану труда, почетному железнодорожнику Владимиру Даудько.









На торжественном митинге бурными аплодисментами приветствовали ветеранов войны Ивана Соловья, Николая Киселюка, Сергея Целуйко и Антонину Чижик.

В этот же день заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта и председатель райсовета ветеранов Николай Буценко посетили на дому и поздравили с днем освобождения ветеранов войны Бориса Семенова и Тимирьяна Миндиярова, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на мероприятии. Всего же в нашем районе сегодня проживает лишь 35 ветеранов войны и тружеников тыла, а их средний возраст перешагнул 95 лет.









Среди почетных гостей на митинге присутствовали председатель райисполкома Сергей Гвоздь, председатель районного Совета депутатов Виктор Замостик, члены районного исполнительного комитета, руководители служб и ведомств, представители трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений ветеранов войны в Афганистане, Союза офицеров, БРСМ и «Белая Русь».

Выступая на митинге, Сергей Гвоздь отметил, что дата 14 января является важнейшим событием в истории района, символом гордости, доблести и славы, олицетворяет единство и сплоченность общества. Глава района сказал, что время неумолимо, и ряды ветеранов Великой Отечественной войны редеют. Они уходят также скромно, тихо и незаметно, как и жили, никому не доставляя хлопот. И оставляют нам, своим детям, внукам и правнукам, великий завет – беречь правду о той страшной войне. Сергей Гвоздь напомнил, что историческая память является основой национального самосознания, имеет решающее значение в жизнеспособности государства. По словам руководителя района, Беларусь всегда трепетно и бережно относилась к своему историческому прошлому. История Великой Отечественной войны вписана в наш район памятниками и обелисками на братских могилах, в которых покоится прах 19 тысяч 270 воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, мирных жителей. Имена и фамилии полутора тысяч пока остаются неизвестными. Но это не значит, что они так и останутся безымянными. В качестве примера Сергей Гвоздь рассказал о поднятом под Озаричами членами Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск» советском самолете «ЯК-1Б» и найденных останках летчика Павла Ярошенко. Из небытия была возвращена еще одна фамилия героя, освобождавшего наш район.









Глава района предложил почтить память павших героев минутой молчания. Под звуки метронома раздался троекратный ружейный залп.

Далее Сергей Гвоздь обратился к ветеранам войны, от имени нынешнего поколения заверил их, что нами будут приложены все силы для того, чтобы сохранить мир на родной земле. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, а району – благополучия и процветания.









й организации БРСМ на митинге выступила Ольга Трофимова. Она заверила, что молодое поколение калинковичан сохранит в своей памяти имена тех, кто приближал освобождение района от немецко-фашистских захватчиков, выразила благодарность за возможность учиться и работать в свободной независимой стране, в спокойной мирной обстановке.









От юного поколения калинковичан с патриотическими стихами выступили пионеры СШ №3.

Затем к Вечному огню были возложены венки, цветы и еловые гирлянды от районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, трудовых коллективов, общественных организаций.









В этот же день в районном Доме культуры состоялся праздничный тематический концерт с участием лучших художественных коллективов и исполнителей района.

















































































Александр Веко.