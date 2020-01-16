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«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

16.01.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Торжества в честь освобождения Калинковичского района прошли 14 января. Именно в этот день
76 лет назад войска 61-й и 65-й армий при поддержке 16-й воздушной армии изгнали немецко-фашистских оккупантов и освободили значительную часть нынешнего Калинковичского района.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Теперешнее празднование особенное – оно прошло в год 75-летия Великой Победы. Еще в ноябре в нашем районе стартовала акция «Во славу общей Победы»: у братских могил в населенных пунктах, которые с тяжелыми кровопролитными боями освобождала Красная Армия, проходили митинги с забором земли для районной капсулы памяти. Впоследствии она будет передана в Гомель и далее в Минск, для помещения в крипте Всесвятского храма для вечного молитвенного сохранения.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Продолжилась акция и в день освобождения Калинковичей. Земля для районной капсулы памяти была взята с братских могил по улице Куйбышева, за бывшим военным городком, по улице Суркова, с могилы патриотов у памятника подпольной молодежной организации «Смугнар» и с братской могилы мирного еврейского населения города, уничтоженного фашистами в первые недели оккупации. 

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Почетное право взять землю было предоставлено ветеранам войны и труда – ветерану войны Ивану Соловью, ветерану правоохранительных органов Георгию Киселеву, ветерану Вооруженных Сил Лино Смирнову, воину-интернационалисту Дамиру Нурмухамедову и ветерану труда, почетному железнодорожнику Владимиру Даудько.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

На торжественном митинге бурными аплодисментами приветствовали ветеранов войны Ивана Соловья, Николая Киселюка, Сергея Целуйко и Антонину Чижик.
В этот же день заместитель председателя райисполкома Валентин Васюта и председатель райсовета ветеранов Николай Буценко посетили на дому и поздравили с днем освобождения ветеранов войны Бориса Семенова и Тимирьяна Миндиярова, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на мероприятии. Всего же в нашем районе сегодня проживает лишь 35 ветеранов войны и тружеников тыла, а их средний возраст перешагнул 95 лет.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Среди почетных гостей на митинге присутствовали председатель райисполкома Сергей Гвоздь, председатель районного Совета депутатов Виктор Замостик, члены районного исполнительного комитета, руководители служб и ведомств, представители трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений ветеранов войны в Афганистане, Союза офицеров, БРСМ и «Белая Русь».
Выступая на митинге, Сергей Гвоздь отметил, что дата 14 января является важнейшим событием в истории района, символом гордости, доблести и славы, олицетворяет единство и сплоченность общества. Глава района сказал, что время неумолимо, и ряды ветеранов Великой Отечественной войны редеют. Они уходят также скромно, тихо и незаметно, как и жили, никому не доставляя хлопот. И оставляют нам, своим детям, внукам и правнукам, великий завет – беречь правду о той страшной войне. Сергей Гвоздь напомнил, что историческая память является основой национального самосознания, имеет решающее значение в жизнеспособности государства. По словам руководителя района, Беларусь всегда трепетно и бережно относилась к своему историческому прошлому. История Великой Отечественной войны вписана в наш район памятниками и обелисками на братских могилах, в которых покоится прах 19 тысяч 270 воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, мирных жителей. Имена и фамилии полутора тысяч пока остаются неизвестными. Но это не значит, что они так и останутся безымянными. В качестве примера Сергей Гвоздь рассказал о поднятом под Озаричами членами Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск» советском самолете «ЯК-1Б» и найденных останках летчика Павла Ярошенко. Из небытия была возвращена еще одна фамилия героя, освобождавшего наш район.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Глава района предложил почтить память павших героев минутой молчания. Под звуки метронома раздался троекратный ружейный залп.
Далее Сергей Гвоздь обратился к ветеранам войны, от имени нынешнего поколения заверил их, что нами будут приложены все силы для того, чтобы сохранить мир на родной земле. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия, а району – благополучия и процветания.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

й организации БРСМ на митинге выступила Ольга Трофимова. Она заверила, что молодое поколение калинковичан сохранит в своей памяти имена тех, кто приближал освобождение района от немецко-фашистских захватчиков, выразила благодарность за возможность учиться и работать в свободной независимой стране, в спокойной мирной обстановке.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

От юного поколения калинковичан с патриотическими стихами выступили пионеры СШ №3.
Затем к Вечному огню были возложены венки, цветы и еловые гирлянды от районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов, трудовых коллективов, общественных организаций.

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

В этот же день в районном Доме культуры состоялся праздничный тематический концерт с участием лучших художественных коллективов и исполнителей района.
«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

«Во славу общей Победы». Калинковичи отпраздновали 76-ю годовщину освобождения

Александр Веко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Торжества в честь освобождения Калинковичского района прошли 14 января. Именно в этот день 76 лет назад войска 61-й и 65-й
 
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