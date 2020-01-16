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На заметку автомобилистам. Изменения в законодательстве
16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года отменена выдача талонов к водительскому удостоверению. Если раньше они нужны были для того, чтобы отмечать там нарушения, за которые предусмотрена повторность, то на сегодняшний день существует автоматизированная информационная система, к которой у всех сотрудников Госавтоинспекции есть круглосуточный доступ.
В систему заносятся данные о нарушениях водителями Правил дорожного движения. При получении нового водительского удостоверения талон не будет выдаваться.
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Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года отменена выдача талонов к водительскому удостоверению. Если раньше они нужны были для того, чтобы отмечать там...
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