На заметку автомобилистам. Изменения в законодательстве

Источник материала: Виртуальный Брест

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года отменена выдача талонов к водительскому удостоверению. Если раньше они нужны были для того, чтобы отмечать там нарушения, за которые предусмотрена повторность, то на сегодняшний день существует автоматизированная информационная система, к которой у всех сотрудников Госавтоинспекции есть круглосуточный доступ.





В систему заносятся данные о нарушениях водителями Правил дорожного движения. При получении нового водительского удостоверения талон не будет выдаваться.



Также, изменены сроки его действия для иностранных граждан и лиц без гражданства, а именно, иностранные граждане и лица без гражданства имеющие разрешение на временное проживание в Республике Беларусь получают водительское удостоверение сроком на 2 (два) года. Лица, получившие вид на жительство в Республике Беларусь, получают водительское удостоверение не менее чем на 2 года и не более чем на 10 лет.



С 1 апреля 2020 года предусмотрена процедура по выдаче международного водительского удостоверения.



Данные изменения внесены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №492 от 30 декабря 2019 года.