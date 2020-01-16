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Посмотрите, как белорусский Ил-76 высаживает десантников под Брестом

16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусское «ВоенТВ» сняло ролик, в котором белорусский Ил-76 сбрасывает десант. В пояснении к видео утверждается, что борт пролетел почти всю Беларусь, высадил десантников на Брестский полигон, после чего вернулся на аэродром.

Посмотрите, как белорусский Ил-76 высаживает десантников под Брестом

Не сказано, откуда именно взлетал самолет, но упоминается, что ему пришлось лететь через всю страну. Скорее всего, это ошибка.

Ил-76 — один из самых известных десантно-транспортных самолетов нашего времени. За раз он позволяет перебросить до 126 десантников.

 
 
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  Белорусское «ВоенТВ» сняло ролик, в котором белорусский Ил-76 сбрасывает десант. В пояснении к видео утверждается, что борт пролетел почти всю Беларусь, высадил...
 
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