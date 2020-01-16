Посмотрите, как белорусский Ил-76 высаживает десантников под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусское «ВоенТВ» сняло ролик, в котором белорусский Ил-76 сбрасывает десант. В пояснении к видео утверждается, что борт пролетел почти всю Беларусь, высадил десантников на Брестский полигон, после чего вернулся на аэродром.





Не сказано, откуда именно взлетал самолет, но упоминается, что ему пришлось лететь через всю страну. Скорее всего, это ошибка.

Ил-76 — один из самых известных десантно-транспортных самолетов нашего времени. За раз он позволяет перебросить до 126 десантников.