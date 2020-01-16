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У Неймара тайный роман с русской моделью

16.01.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар состоит в тайных романтических отношениях с русской моделью Катериной Сафаровой.

Об этом сообщает The Sun.

"Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке", — цитирует издание источник, пожелавший остаться анонимным. Уточняется, что Сафарова даже присутствовала на дне рождения Неймара, который тот праздновал в Париже.




Информация о романе форварда и модели впервые появилась в телевизионной программе Cazamariposas. Сообщалось, что девушку не раз замечали на трибунах во время матчей ПСЖ.

Сафаровой 21 год. В Instagram на нее подписаны 168 тысяч человек, среди которых и сам футболист, пишет ru.oxu.az
 
 
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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар состоит в тайных романтических отношениях с русской моделью Катериной Сафаровой.
 
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