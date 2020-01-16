Убивает быстрее болезни. Почему одиночество стало большой проблемой?

Источник материала: Аргументы и факты

Одиночество — состояние, которого многие страшатся. Ведь кажется, будто ты никому не нужен, на тебе стоит крест, ты не можешь общаться с другими, а значит, лишен многих радостей жизни. Причем сегодня нередко складывается парадоксальная ситуация, когда человек чувствует себя одиноким и ненужным, даже находясь среди большого количества людей и тесно взаимодействуя с социумом. Как отмечают различные современные исследования, одиночество сейчас может серьезно укоротить жизнь человека и в этом даст фору даже традиционным катализаторам: заболеваниям разных органов, вредным привычкам и нездоровому питанию. О том, почему так происходит и как можно скорректировать ситуацию, АиФ. ru рассказала психолог, женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова.

Парадоксы одиночества

Кто-то боится одиночества, а кто-то в нем остро нуждается. Для одних оно является способом подзарядиться энергией, а для других — невыносимой болью. Это значит, что в каждом конкретном случае надо разбираться предметно, отделять хорошее и здоровое одиночество от болезненного и научиться исправлять ситуацию там, где оно приносит лишь страдания.

Приятное одиночество — это, по сути, нормальная и здоровая потребность человека в перезагрузке и восстановлении, в упорядоченном быте, когда хочется часами наводить порядок и находить для каждой вещи свое место. Также его можно назвать потребностью в красоте и здоровье, когда хочется ухаживать за собой, наводить внешний лоск и иметь на это много времени, или потребностью в духовном росте, когда человеку хочется разобраться в том, что важно, кто он и верный ли путь в жизни выбрал.

Иногда хочется хотя бы часик в ванной полежать, чтобы никто не дергал, в туалет не забегал. Хочется погулять, просто переключить внимание. Почитать книгу, послушать любимую музыку, походить в квартире раздетым, делать что хочешь, чтобы никто этого не видел. Такое одиночество в привычном нам понимании одиночеством не является: это лишь время на себя, на свои интересы. Достаточно пары-тройки часов наедине с собой, чтобы баланс был восстановлен. Такие разгрузочные дни помогают человеку не сойти с ума и чувствовать себя комфортно.

Плохим и болезненным одиночеством называют потребность в значимых отношениях, которых нет. Вот в этой ситуации можно говорить про то, что человек мучается, переживает, страдает и находится в постоянном состоянии стресса. Когда у одинокого, т. е. человека без отношений, есть работа, друзья-подруги, и родители есть, и вроде как людей вокруг много, он все равно очень хорошо распознает эту душевную тоску по личному счастью, которое для него невозможно без наличия второй половинки. Ему одиноко, независимо от того, сколько людей находится рядом. Причем ни хобби, ни какие-либо иные увлечения, которыми он пытается заполнить свою жизнь, никак не могут это чувство побороть: оно все равно сидит глубоко в подсознании и давит постоянно.

Это состояние начинает особенно активно проявляться в тех ситуациях, когда человек остается один. Например, все в той же ванне, на диване с книжкой и т. д. Когда все затихает, нет посторонних шумов, ничего не отвлекает, становится еще больнее. Возникает какая-то тревога, какое-то волнение. Начинается какое-то перемалывание прошлого: «Что же у меня так ничего не получилось?»

Не всегда это потребность в партнере как в мужчине, в сексуальном партнере либо в друге. Это может быть родом из детства, когда потребность в хорошем, правильном, поддерживающем родителе не была восполнена. Человек не был в безопасности рядом с мамой и папой либо не получал должного внимания, и образовалась вот такая дыра. В результате ему приходится жить с таким дефицитом долгие годы, а проявится он в чувстве одиночества, которое в прямом смысле слова убивает.

Стрессовые ситуации, в которых человек живет постоянно, приводят к тому, что нервы его натянуты как струна, он не может расслабиться, начинаются проблемы со сном, падает работоспособность, развивается хроническая усталость, и весь организм запускает механизм самоуничтожения. Причем проблемы со здоровьем могут развиться довольно быстро, т. к. продолжающееся состояние стресса лишь ухудшает положение.

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Как справляться с ситуацией

Чтобы восстановить душевное равновесие, чувствовать себя и в состоянии без партнера не одиноко, а гармонично, уметь находить общий язык со всеми окружающими, достаточно выполнить довольно несложную манипуляцию психологического характера: проработать это внутреннее ощущение ненужности, которое было заложено едва ли не в детстве.

Следует провести процесс налаживания психологического контакта с родителями. Причем далеко не всегда требуется физический контакт с ними. В реальной жизни отношения могут и вовсе не измениться. Но зато, поработав над собой, можно чувствовать себя спокойнее, целостнее и более наполненным. Внутри после этого человек успокоится, ощутит себя более взрослым и сможет выстраивать более гармоничные отношения с окружающими по типу обмена, а не поиска тех, кто сможет заткнуть дыру одиночества в душе.

Эффективная практика самопомощи, которая помогает в таком случае, выглядит следующим образом:

Практика писем. Вы просыпаетесь утром и первым делом берете лист и ручку и пишете письма маме и папе, выплескивая абсолютно все претензии, которые накопили за всю жизнь. Все, что вспомните. Не анализируйте. В первые дни, возможно, будет мало получаться, но со временем чувства поднимутся и вы сможете освободить себя от груза. Просто пишите каждый день. Ведите дневник рефлексии. Каждый день записывайте свои чувства и эмоции: что обидело, что напугало и расстроило.

Причин у болезненного одиночества несколько. Внешняя — это лень искать партнера, друзей, хобби и увлечения. Человек просто сидит дома, и в его жизни ничего не происходит месяц за месяцем. Потом приходит осознание, что это и есть полное одиночество. Тут нужны действия.

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Или человек ходит на свидания, зовет друзей, но встречи не дают результат. Тогда нужно учиться общаться, дружить, доверять. Это дело техники.

Внутренняя причина — это наличие психотравмы, которая в настоящем моменте существенно влияет на качество жизни, на реакции, настроение, поведение. На фоне травмы человек может бояться близости, остаться брошенным, отвергнутым и преданным, вновь испытать эту боль. И тут самостоятельно не справиться: требуется помощь специалиста.