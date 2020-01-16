Почему распался идеальный брак Золушки из Волковыска и знаменитого режиссера и как сложилась ее судьба после расставания

Они были практически идеальной парой, актриса
Казалось, их счастье не могли разрушить никакие невзгоды, а вместе они смогут пройти через любые испытания. Актриса была похожа на девочку-подростка, однако за детской внешностью скрывался твёрдый характер. Она была удивительно заботливой женой и мамой. Режиссёр подавал большие надежды и готов был носить супругу на руках. Почему же главная советская Золушка так и не смогла простить своего принца?
От мечты до любви
Янина родилась и выросла в цирковой семье. С самого детства она выходила на арену: пела, танцевала, выполняла довольно сложные трюки. Ей было 14 лет, когда скончался отец. Янина, её мама и сестры перешли на эстраду, но юной Яничке хотелось большего: она мечтала о кино.
Учёба в ФЭКСе дала Яничке Жеймо не только профессию, но ещё и подарила радость первой любви. Её избранником стал молодой, но очень талантливый актёр Андрей Костричкин. Вместе с ним она впервые снялась в кино в фильме «Мишки против Юденича», сыграв эпизодическую роль мальчишки. Янина без тени сомнения приняла предложение Андрея стать его женой и родила в браке дочку, названную, как и маму, Яниной.
Однако мечты актрисы о счастливой семейной жизни были разрушены о нежелание молодого мужа и отца взрослеть. Он охотно проводил время за преферансом в компании друзей, а вот семейными проблемами озабочен особенно не был. Пристрастие мужа к азартным играм сыграло главную роль в решении Янины Жеймо получить развод.
Оставшись одна с ребёнком на руках, актриса много работала, стараясь обеспечить свою семью, членом которой была и её младшая сестричка. Янина-младшая долгое время считала тётю своей сестрой, потому что мама делила поровну между дочерью и сестрой и свою любовь, и всякие сладости.
Они познакомились на пробах фильма «Моя Родина», когда Янина Жеймо потребовала, чтобы её смотрел не начинающий режиссёр Лев Ашрам, а те, кто будет заниматься съёмками фильма, Иосиф Хейфиц и Александр Зархи. Актриса не только была утверждена на роль Оли, но ещё и совершенно очаровала Иосифа Хейфица своей непосредственностью, немыслимым образом сочетавшейся с твёрдостью характера и настойчивостью.
По воспоминаниям дочери актрисы Янины Костричкиной, у актрисы и режиссёра получилась практически идеальная семья. Супруги искренне любили друг друга, постоянно шутили и наслаждались каждой минутой, проведённой вместе. Иосиф Ефимович очень тепло относился к дочери жены и даже после появления на свет собственного сына Юлия никогда не разделял детей.
Янина Жеймо и Иосиф Хейфиц могли бы прожить вместе всю жизнь, если бы их семейную идиллию не нарушила война.
После начала войны Иосиф Хейфиц оказался в Ташкенте вместе с детьми, Юлием и Яниной. Супруга его оставалась в Ленинграде. Ездила на фронт в составе концертной бригады, ухаживала за ранеными в госпитале, гасила во время дежурства на крыше зажигательные бомбы. Иногда она получала от мужа трогательные письма, отвечала ему неизменно бодро и просила не беспокоиться.
Иосиф Хейфиц получил известие о гибели жены. Правда выяснилась много позже: почти перед самой бомбёжкой Янина Жеймо вместе со всеми своими попутчиками пересела в другой состав. Когда она добралась до Ташкента, дверь в гостиничный номер, где проживал муж с детьми, открыла ей женщина…
Янина Костричкина в своих воспоминаниях пишет о том, что с момента получения известия о гибели мамы до её появления в Ташкенте прошло больше года. То есть Леонид Хейфиц за это время смирился с горечью утраты и стал ухаживать, а затем и жить с другой актрисой. Детей он не бросил и намеревался воспитывать, как и раньше.
Иосиф Хейфиц, кажется, тоже обиделся на жену. Ну как она могла судить его, оставшегося с двумя детьми на руках и поверившего известию о смерти Янины Жеймо… Так и расстались они, убеждённые каждый в собственной правоте…
На самом деле судьба Янины Жеймо мало напоминала сказку: ей довелось пережить войну и предательство близких и смириться с необходимостью до конца дней находиться вдали от родины и от дочери с внучкой.