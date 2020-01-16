Почему распался идеальный брак Золушки из Волковыска и знаменитого режиссера и как сложилась ее судьба после расставания

Источник материала: Новости Волковыска

Они были практически идеальной парой, актриса Янина Жеймо и режиссёр Иосиф Хейфиц.

Казалось, их счастье не могли разрушить никакие невзгоды, а вместе они смогут пройти через любые испытания. Актриса была похожа на девочку-подростка, однако за детской внешностью скрывался твёрдый характер. Она была удивительно заботливой женой и мамой. Режиссёр подавал большие надежды и готов был носить супругу на руках. Почему же главная советская Золушка так и не смогла простить своего принца?



От мечты до любви







Шесть Жеймо: Янина (крайняя слева), Елена, дядя Павел, мама Анна, дедушка Вацлав и папа Юзеф Болеслав в 1912 году.



Янина родилась и выросла в цирковой семье. С самого детства она выходила на арену: пела, танцевала, выполняла довольно сложные трюки. Ей было 14 лет, когда скончался отец. Янина, её мама и сестры перешли на эстраду, но юной Яничке хотелось большего: она мечтала о кино.



"Культурология.РФ" . Но Янина с детства обладала твёрдым характером и уверенно шла к своей цели, не обращая внимание на отказ мамы выделять ей деньги на проезд. Она весело бежала на занятия пешком едва ли не через весь город. Когда же матери не стало, на хрупкие плечи девочки легли заботы о сёстрах, хотя старшей она не была. Будущая звезда поступила в мастерскую ФЭКС в Ленинграде вопреки воле мамы, опасавшейся развала семейного эстрадного номера, пишет портал. Но Янина с детства обладала твёрдым характером и уверенно шла к своей цели, не обращая внимание на отказ мамы выделять ей деньги на проезд. Она весело бежала на занятия пешком едва ли не через весь город. Когда же матери не стало, на хрупкие плечи девочки легли заботы о сёстрах, хотя старшей она не была.





Андрей Костричкин.



Учёба в ФЭКСе дала Яничке Жеймо не только профессию, но ещё и подарила радость первой любви. Её избранником стал молодой, но очень талантливый актёр Андрей Костричкин. Вместе с ним она впервые снялась в кино в фильме «Мишки против Юденича», сыграв эпизодическую роль мальчишки. Янина без тени сомнения приняла предложение Андрея стать его женой и родила в браке дочку, названную, как и маму, Яниной.



Однако мечты актрисы о счастливой семейной жизни были разрушены о нежелание молодого мужа и отца взрослеть. Он охотно проводил время за преферансом в компании друзей, а вот семейными проблемами озабочен особенно не был. Пристрастие мужа к азартным играм сыграло главную роль в решении Янины Жеймо получить развод.



Идеальная семья





Янина Жеймо.



Оставшись одна с ребёнком на руках, актриса много работала, стараясь обеспечить свою семью, членом которой была и её младшая сестричка. Янина-младшая долгое время считала тётю своей сестрой, потому что мама делила поровну между дочерью и сестрой и свою любовь, и всякие сладости.



Мужчины, конечно, всегда обращали внимание на очаровательную актрису. Претендентов на её руку и сердце было множество, но Янина не стремилась вновь связывать себя обязательствами и узами брака. До тех пор, пока не встретила своего принца, Иосифа Хейфица.





Иосиф Хейфиц.



Они познакомились на пробах фильма «Моя Родина», когда Янина Жеймо потребовала, чтобы её смотрел не начинающий режиссёр Лев Ашрам, а те, кто будет заниматься съёмками фильма, Иосиф Хейфиц и Александр Зархи. Актриса не только была утверждена на роль Оли, но ещё и совершенно очаровала Иосифа Хейфица своей непосредственностью, немыслимым образом сочетавшейся с твёрдостью характера и настойчивостью.



Фильм «Моя родина» был в прокате всего около месяца, а после его запретили якобы за недостойное освещение жизни армии, но между актрисой и режиссёром уже завязались тёплые отношения. Девушка, отвергавшая до этого любые ухаживания, снова поверила в своё счастье.





Янина Жеймо с дочерью и сыном.



По воспоминаниям дочери актрисы Янины Костричкиной, у актрисы и режиссёра получилась практически идеальная семья. Супруги искренне любили друг друга, постоянно шутили и наслаждались каждой минутой, проведённой вместе. Иосиф Ефимович очень тепло относился к дочери жены и даже после появления на свет собственного сына Юлия никогда не разделял детей.



Янина Жеймо и Иосиф Хейфиц могли бы прожить вместе всю жизнь, если бы их семейную идиллию не нарушила война.



Нечаянное предательство





Иосиф Хейфиц.



После начала войны Иосиф Хейфиц оказался в Ташкенте вместе с детьми, Юлием и Яниной. Супруга его оставалась в Ленинграде. Ездила на фронт в составе концертной бригады, ухаживала за ранеными в госпитале, гасила во время дежурства на крыше зажигательные бомбы. Иногда она получала от мужа трогательные письма, отвечала ему неизменно бодро и просила не беспокоиться.



Лишь в 1942 году она смогла покинуть осаждённый город и отправиться к мужу и детям в Ташкент. Из осаждённого города она везла чемодан, в который бережно сложила только вещи мужа. По пути состав, в котором ехала актриса с группой актёров, своей старшей сестрой и племянником, разбомбили.







Иосиф Хейфиц получил известие о гибели жены. Правда выяснилась много позже: почти перед самой бомбёжкой Янина Жеймо вместе со всеми своими попутчиками пересела в другой состав. Когда она добралась до Ташкента, дверь в гостиничный номер, где проживал муж с детьми, открыла ей женщина…



Янина Костричкина в своих воспоминаниях пишет о том, что с момента получения известия о гибели мамы до её появления в Ташкенте прошло больше года. То есть Леонид Хейфиц за это время смирился с горечью утраты и стал ухаживать, а затем и жить с другой актрисой. Детей он не бросил и намеревался воспитывать, как и раньше.



Иосиф Ефимович, узнав о появлении жены, которую он уже больше года считал погибшей, мгновенно примчался в гостиницу. Он пытался объяснить, что произошло, он просил прощения и взывал к доводам разума. Янина Болеславовна была непреклонна. Она ничего не хотела больше слышать о человека, который, как она считала, её предал.





Янина Жеймо.



Иосиф Хейфиц, кажется, тоже обиделся на жену. Ну как она могла судить его, оставшегося с двумя детьми на руках и поверившего известию о смерти Янины Жеймо… Так и расстались они, убеждённые каждый в собственной правоте…



Янина Жеймо тяжело перенесла расставание с мужем, её практически разбил паралич и на ноги её смог поставить только врач, успешно использовавший эффект плацебо. Он дал актрисе «чудодейственное» лекарство, заставил пить строго по часам, уверив в его исключительных свойствах.





Янина Жеймо.

Ухаживал за Яниной и во всём поддерживал её польский кинорежиссёр и старый друг Леон Жанно, давно влюблённый в актрису. За него она вышла замуж, а позже и уехала с ним вместе в Польшу. Но это была уже совсем другая история…





Янина Жеймо и Леон Жанно



На самом деле судьба Янины Жеймо мало напоминала сказку: ей довелось пережить войну и предательство близких и смириться с необходимостью до конца дней находиться вдали от родины и от дочери с внучкой.