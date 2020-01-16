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Газ есть, дефицита нет. Переговоры с Россией возобновятся в январе
Источник материала: БДГ
Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
«Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть», - сказал Каранкевич.
По его словам, без газа наши люди не останутся, сообщает БелТА.
Беларусь и Россия
Стороны также дополнили контракты поставки газа и его транспортировку через территорию Беларуси. Эти изменения продлевают прежние условия поставок до 2021 года.
По итогам встречи в российским коллегой Александр Лукашенко 20 декабря заявил, что Беларусь получит от России 24-25 млн т нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, но
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Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. «Планируем переговоры в январе....
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