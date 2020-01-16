Газ есть, дефицита нет. Переговоры с Россией возобновятся в январе

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть», - сказал Каранкевич.

По его словам, без газа наши люди не останутся, сообщает БелТА.

Беларусь и Россия подписали соглашение о ценах на газ 31 декабря 2019 года. Цена на газ на январь-февраль 2020-го остается такой же, как в 2019 году: 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Стороны также дополнили контракты поставки газа и его транспортировку через территорию Беларуси. Эти изменения продлевают прежние условия поставок до 2021 года.