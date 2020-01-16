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Газ есть, дефицита нет. Переговоры с Россией возобновятся в январе

16.01.2020 13:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть», - сказал Каранкевич.

По его словам, без газа наши люди не останутся, сообщает БелТА.

Беларусь и Россия подписали соглашение о ценах на газ 31 декабря 2019 года. Цена на газ на январь-февраль 2020-го остается такой же, как в 2019 году: 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Стороны также дополнили контракты поставки газа и его транспортировку через территорию Беларуси. Эти изменения продлевают прежние условия поставок до 2021 года.
 
По итогам встречи в российским коллегой Александр Лукашенко 20 декабря заявил, что Беларусь получит от России 24-25 млн т нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, но окончательная стоимость газа и нефти еще неизвестна.
 
 
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Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. «Планируем переговоры в январе....
 
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