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Соболенко на старте Australian Open сыграет с Наварро
Источник материала: Партизан
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в мировом рейтинге) сыграет против испанки Карлы-Суарес Наварро (54) на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Сегодня в Мельбурне состоялся жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема. В основной сетке Australian Open выступят Арина Соболенко, Александра Саснович (99) и Егор Герасимов (99).
В первом круге женского одиночного разряда Соболенко встретится с представительницей Испании Наварро. Саснович узнает свою соперницу после завершения квалификации.
Герасимов в мужском одиночном разряде сыграет против норвежца Каспра Рууда (53).
К слову, в основную сетку может пробиться еще один белорус: сегодня Илья Ивашко (148) прошел второй раунд квалификации и завтра поборется за путевку в основной этап с китайцем Чже Ли (206).
Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в мировом рейтинге) сыграет против испанки Карлы-Суарес Наварро (54) на старте Открытого чемпионата Австралии по...
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