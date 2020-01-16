Соболенко на старте Australian Open сыграет с Наварро









Сегодня в Мельбурне состоялся жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема. В основной сетке Australian Open выступят Арина Соболенко, Александра Саснович (99) и Егор Герасимов (99).





В первом круге женского одиночного разряда Соболенко встретится с представительницей Испании Наварро. Саснович узнает свою соперницу после завершения квалификации.





Герасимов в мужском одиночном разряде сыграет против норвежца Каспра Рууда (53).





К слову, в основную сетку может пробиться еще один белорус: сегодня Илья Ивашко (148) прошел второй раунд квалификации и завтра поборется за путевку в основной этап с китайцем Чже Ли (206).





Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля.













Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20200116/1043706146/Sobolenko-sygraet-s-Navarro-na-starte-Australian-Open.html