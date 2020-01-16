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Соболенко на старте Australian Open сыграет с Наварро

16.01.2020 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в мировом рейтинге) сыграет против испанки Карлы-Суарес Наварро (54) на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).



Сегодня в Мельбурне состоялся жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема. В основной сетке Australian Open выступят Арина Соболенко, Александра Саснович (99) и Егор Герасимов (99).

В первом круге женского одиночного разряда Соболенко встретится с представительницей Испании Наварро. Саснович узнает свою соперницу после завершения квалификации.

Герасимов в мужском одиночном разряде сыграет против норвежца Каспра Рууда (53). 

К слову, в основную сетку может пробиться еще один белорус: сегодня Илья Ивашко (148) прошел второй раунд квалификации и завтра поборется за путевку в основной этап с китайцем Чже Ли (206).

Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля.



Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20200116/1043706146/Sobolenko-sygraet-s-Navarro-na-starte-Australian-Open.html
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№12 в мировом рейтинге) сыграет против испанки Карлы-Суарес Наварро (54) на старте Открытого чемпионата Австралии по...
 
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