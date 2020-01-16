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Ученые уличили бродячих кошек в настоящем людоедстве
Источник материала: Tut.by
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Бродячие коты — не редкость в США. Двух из них засекли камеры на «ферме трупов», установленные, чтобы фиксировать изменения, происходящие с человеческими телами после смерти.
Хотя коты известны как хищники, а не падальщики, конкретно эти два бродячих кота возвращались на ферму, чтобы поужинать, причем выбрали одно тело из 40 представленных и возвращались к нему на протяжении месяца.
Как отметила одна из авторов работы Сара Гарсия, кошки довольно привередливы, так что когда они находят пищу, которая им нравится, они будут к ней возвращаться.
При этом, отмечают авторы научной статьи, их поведение больше соответствовало паттерну поведения дикой рыси, чем домашней кошки. Все же коты предпочитают охотиться, а не питаться падалью.
В конце статьи ученые отмечают, что хотя они привели здесь всего два примера каннибализма у кошек, в целом эти случаи довольно редко документируются (хотя не редко случаются), так что изучение подобного поведения позволит понять место бродячих кошек в местной иерархии падальщиков.
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Необычное поведение животных зафиксировали камеры на «ферме трупов» в США.
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