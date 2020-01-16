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Ученые уличили бродячих кошек в настоящем людоедстве

16.01.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали про «ферму трупов» — судебную антропологическую лабораторию в Колорадо, США, где изучают, что происходит с человеческими телами после смерти. Но не так давно исследователи обратили внимание на странное поведение двух бродячих кошек, которые специально приходили на «ферму», чтобы поесть человеческого мяса. Об этом довольно ужасном наблюдении пишет журнал Journal of Forensic Sciences.


Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

Бродячие коты — не редкость в США. Двух из них засекли камеры на «ферме трупов», установленные, чтобы фиксировать изменения, происходящие с человеческими телами после смерти.

Хотя коты известны как хищники, а не падальщики, конкретно эти два бродячих кота возвращались на ферму, чтобы поужинать, причем выбрали одно тело из 40 представленных и возвращались к нему на протяжении месяца.

Как отметила одна из авторов работы Сара Гарсия, кошки довольно привередливы, так что когда они находят пищу, которая им нравится, они будут к ней возвращаться.

При этом, отмечают авторы научной статьи, их поведение больше соответствовало паттерну поведения дикой рыси, чем домашней кошки. Все же коты предпочитают охотиться, а не питаться падалью.

В конце статьи ученые отмечают, что хотя они привели здесь всего два примера каннибализма у кошек, в целом эти случаи довольно редко документируются (хотя не редко случаются), так что изучение подобного поведения позволит понять место бродячих кошек в местной иерархии падальщиков.

 
 
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Необычное поведение животных зафиксировали камеры на «ферме трупов» в США.
 
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