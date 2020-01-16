ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома?

16.01.2020 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома?
Все расчеты в белорусских интернет-магазинах производятся только в национальной валюте. © / Фото из открытых источников

ЕДА И «АИФ»

В последние годы особой популярностью пользуются сервисы по доставке еды и напитков. Особый ажиотаж наблюдается в праздничные и выходные дни, а также в обеденное время. В основном заказывают пиццу, суши, однако теоретически можно заказать любую еду из какого угодно ресторана с помощью специальной службы доставки. А недавно сервис по доставке запустил Комаровский рынок.

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома? Можно ли заказать доставку продуктов с Комаровского рынка?

Заказать продукты питания и промышленные товары уже несколько лет можно с помощью «Е-доставки». Овощи, фрукты, кондитерские изделия, товары для дома, одежда, бытовая химия, газеты, в том числе «АиФ», – все это можно получить, не выходя из дома. Обычно клиент может выбрать время доставки. Сервис особенно удобен тем, что тяжелые товары бесплатно привезут и поднимут на этаж. Правда, установлена минимальная сумма заказа – от 25 до 35 рублей в зависимости от региона.

Работают сервисы по доставке на дом книг, бытовой и другой техники, строительных материалов, популярные сервисы по доставке цветов и подарков. Обычно товары в них дороже, чем в обычных магазинах, однако услуга особенно удобна для тех, у кого нет возможности лично поздравить близкого человека с праздником, а сделать приятное ему хочется. Заказать доставку букета можно, даже находясь на другом континенте.

Стоит также обратить внимание, что все расчеты в белорусских интернет-магазинах производятся только в национальной валюте.

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома?
Эх, покачу! Что нужно знать о магазинных тележках и корзинках?
Подробнее

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

В Интернете можно встретить объявления типа: «Ночная доставка на дом! Доставим алкоголь ночью по умеренным ценам. Клиентам не нужно приезжать к нам…». Однако согласно белорусским законам розничная торговля алкогольными напитками с применением интернет-технологий и при осуществлении розничной торговли по образцам вне торгового объекта запрещена. Поэтому легально заказать алкогольные напитки на дом в Беларуси нельзя. То же касается и табачных изделий, оружия и т. п.

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома? Облагается ли налогом возврат денег на карточку при отмене покупки?

Во многих странах мира можно заказать безрецептурные лекарства. В Беларуси пока возможна доставка на дом аптечной косметики, товаров для поддержания красоты и здоровья, изделий медицинского назначения, медтехники, некоторых товаров для детей. Часть сайтов курьерской службы предлагают привезти домой и другие препараты, однако в любом случае не доставляются лекарства, содержащие психотропные вещества, подлежащие предметно-количественному учету или требующие особых условий хранения.

КУРЬЕР

Работают и специальные курьерские службы. К примеру, одна из таких работает в Минске. Стоимость услуги зависит в первую очередь от веса отправляемого предмета. К примеру, вещь весом до килограмма могут доставить за 5,5 руб., до 5 кг – за 7 руб., а если нужно привезти на машине габаритный предмет весом до 25 кг – 9 руб.

Доставку можно заказать по ускоренному или обычному тарифу. Удобно для тех, у кого нет личного транспорта, а купленный телевизор везти на общественном транспорте не хочется. Комфортно и для тех, кому нужно передать срочное письмо или документ на другой конец города, а отлучиться с работы нельзя.

Есть и ограничения. Администрацией категорически запрещены доставка товаров, противоречащих законодательству, слишком габаритных предметов, нельзя попросить перевезти животное. Сервис не работает с анонимными заказчиками.

Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома?
В одно касание. Платить или не платить картой?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С развитием Интернета и современных технологий можно получить практически любую вещь, даже не выходя из дома. «АиФ» разобрался, что у нас можно заказать онлайн или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интернет-магазин​ mile.by дарит скидку 5% на все товары!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика