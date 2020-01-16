Служба доставки. Что можно получить, не выходя из дома?

Источник материала: Аргументы и факты

ЕДА И «АИФ»

В последние годы особой популярностью пользуются сервисы по доставке еды и напитков. Особый ажиотаж наблюдается в праздничные и выходные дни, а также в обеденное время. В основном заказывают пиццу, суши, однако теоретически можно заказать любую еду из какого угодно ресторана с помощью специальной службы доставки. А недавно сервис по доставке запустил Комаровский рынок.

Заказать продукты питания и промышленные товары уже несколько лет можно с помощью «Е-доставки». Овощи, фрукты, кондитерские изделия, товары для дома, одежда, бытовая химия, газеты, в том числе «АиФ», – все это можно получить, не выходя из дома. Обычно клиент может выбрать время доставки. Сервис особенно удобен тем, что тяжелые товары бесплатно привезут и поднимут на этаж. Правда, установлена минимальная сумма заказа – от 25 до 35 рублей в зависимости от региона.

Работают сервисы по доставке на дом книг, бытовой и другой техники, строительных материалов, популярные сервисы по доставке цветов и подарков. Обычно товары в них дороже, чем в обычных магазинах, однако услуга особенно удобна для тех, у кого нет возможности лично поздравить близкого человека с праздником, а сделать приятное ему хочется. Заказать доставку букета можно, даже находясь на другом континенте.

Стоит также обратить внимание, что все расчеты в белорусских интернет-магазинах производятся только в национальной валюте.



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ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

В Интернете можно встретить объявления типа: «Ночная доставка на дом! Доставим алкоголь ночью по умеренным ценам. Клиентам не нужно приезжать к нам…». Однако согласно белорусским законам розничная торговля алкогольными напитками с применением интернет-технологий и при осуществлении розничной торговли по образцам вне торгового объекта запрещена. Поэтому легально заказать алкогольные напитки на дом в Беларуси нельзя. То же касается и табачных изделий, оружия и т. п.

Во многих странах мира можно заказать безрецептурные лекарства. В Беларуси пока возможна доставка на дом аптечной косметики, товаров для поддержания красоты и здоровья, изделий медицинского назначения, медтехники, некоторых товаров для детей. Часть сайтов курьерской службы предлагают привезти домой и другие препараты, однако в любом случае не доставляются лекарства, содержащие психотропные вещества, подлежащие предметно-количественному учету или требующие особых условий хранения.

КУРЬЕР

Работают и специальные курьерские службы. К примеру, одна из таких работает в Минске. Стоимость услуги зависит в первую очередь от веса отправляемого предмета. К примеру, вещь весом до килограмма могут доставить за 5,5 руб., до 5 кг – за 7 руб., а если нужно привезти на машине габаритный предмет весом до 25 кг – 9 руб.

Доставку можно заказать по ускоренному или обычному тарифу. Удобно для тех, у кого нет личного транспорта, а купленный телевизор везти на общественном транспорте не хочется. Комфортно и для тех, кому нужно передать срочное письмо или документ на другой конец города, а отлучиться с работы нельзя.

Есть и ограничения. Администрацией категорически запрещены доставка товаров, противоречащих законодательству, слишком габаритных предметов, нельзя попросить перевезти животное. Сервис не работает с анонимными заказчиками.