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Интернет-магазин​ mile.by дарит скидку 5% на все товары!

16.01.2020 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Интернет-магазин​ mile.by дарит скидку 5% на все товары!
АиФ

Обязательно воспользуйтесь возможностью с выгодой сделать покупки для обустройства своего дома.

Для того, чтобы получить скидку, нужно выбрать любые понравившиеся товары для строительства, ремонта, отделочных работ, декора и садоводства на общую сумму от 150 рублей и выше.

Скидка предоставляется по промокоду ЯНВАРЬ на все товары, кроме акционного.

Как получить Вашу скидку по промокоду:

1.         Выбираете товар и добавляете его в корзину.

2.         В корзине в специальное поле «промокод» вводите слово промокода  ЯНВАРЬ.

3.         Сумма заказа с учетом Вашей скидки пересчитается автоматически.

4.         Завершите оформление заказа.

 

Постоянные покупатели по достоинству оценили удобство и выгоду покупок через наш интернет-магазин. 

mile.by – это простой и понятный каталог, в котором каждый с легкостью найдет нужный товар, получит всю необходимую информацию о нем, сравнит цены и сделает заказ без проблем. Помимо выгодных цен мы предлагаем широкий ассортимент товаров (более 40 тыс. наименований) от 1000 брендов известных отечественных и зарубежных производителей.

Мы осуществляем доставку по всей территории Беларуси. Вы можете оформить заказ в любую точку страны или забрать его самостоятельно в пунктах самовывоза в Минске и Бресте.

Оплатить свой заказ вы можете онлайн или расплатиться картой/наличными при получении. Вы также можете воспользоваться для оплаты своей покупки картами рассрочки «Халва» от МТБанка и "Картой покупок" от Белгазпромбанка.  Рассрочка по карте "Халва" и "Карте покупки" действует при онлайн-оплате, а также при оффлайн-оплате только при самовывозе.


Интернет-магазин​ mile.by дарит скидку 5% на все товары!
 

Зимние «походы» по магазинам станут намного приятнее вместе с интернет-магазином mile.by. По привлекательной цене, вы можете приобрести строительные и отделочные материалы; столярные, скобяные, лакокрасочные изделия; электротовары и освещение; инструменты; сантехнику; товары для дома, сада, декора и прочее, не выходя из дома!

Теперь сделать ремонт или обустроить свой дом стало намного проще.

Создавайте свой комфорт сами и совершайте только приятные и выгодные покупки!

*на правах рекламы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Интернет-магазин mile.by продолжает радовать своих покупателей! Для того, чтобы сделать подарок, нам не нужен повод, поэтому до конца января мы дарим всем скидку - 5%.
 
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