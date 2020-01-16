В Беларуси 15 января снова обновились температурные рекорды

В Беларуси продолжает удерживаться теплая для этого времени года погода. Так, 15 января в ряде городов страны были побиты температурные рекорды.
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Рекорды обновились в Волковыске (+7,6°C), Пинске (+7,2°C), Дрогичине (+7,2°C) и Полоцке (+7,4°C). Все предыдущие рекорды в этих городах были отмечены в 2007 году. Не устояли максимумы в Мстиславле (+2,8°C) и Горках (+3,4°C).
В Минске вчера было относительно холодно, +4,4°C. Рекорд устоял – в 2007 году столбик термометра в этот день поднимался до отметки в +4,7°C.