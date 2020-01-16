В Беларуси 15 января снова обновились температурные рекорды

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси продолжает удерживаться теплая для этого времени года погода. Так, 15 января в ряде городов страны были побиты температурные рекорды.

Как пишет TUT.by , среди областных центров рекорды 13-летней давности обновились в Бресте (+8,1°C против +6,7°C в 2007 году), Гродно (+7°C против +5,9°C) и Витебске (+5,7°C вчера против +4°C). Кроме того, максимум обновился в Могилеве. Там вчера было +5°C. Предыдущий рекорд в +3,4°C, держался с 1993 года.

Рекорды обновились в Волковыске (+7,6°C), Пинске (+7,2°C), Дрогичине (+7,2°C) и Полоцке (+7,4°C). Все предыдущие рекорды в этих городах были отмечены в 2007 году. Не устояли максимумы в Мстиславле (+2,8°C) и Горках (+3,4°C).

В Минске вчера было относительно холодно, +4,4°C. Рекорд устоял – в 2007 году столбик термометра в этот день поднимался до отметки в +4,7°C.