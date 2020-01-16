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Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на 46-ом километре МКАД. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло в первой полосе в направлении проспекта Победителей со стороны Долгиновского тракта. Водитель Ford не рассчитал дистанцию и врезался в Volkswagen, а тот от удара влетел в Mercedes. Обошлось без пострадавших.
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Новости Беларуси. Авария на 46-ом километре МКАД. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло в первой...
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