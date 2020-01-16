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Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД

16.01.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на 46-ом километре МКАД. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД

Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД

ДТП произошло в первой полосе в направлении проспекта Победителей со стороны Долгиновского тракта. Водитель Ford не рассчитал дистанцию и врезался в Volkswagen, а тот от удара влетел в Mercedes. Обошлось без пострадавших. 

Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД

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Новости Беларуси. Авария на 46-ом километре МКАД. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ДТП произошло в первой...
 
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