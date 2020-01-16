Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на 46-ом километре МКАД. Столкнулись сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









ДТП произошло в первой полосе в направлении проспекта Победителей со стороны Долгиновского тракта. Водитель Ford не рассчитал дистанцию и врезался в Volkswagen, а тот от удара влетел в Mercedes. Обошлось без пострадавших.



