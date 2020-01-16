ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одно новшество на Советской в Гомеле. Здесь рисуют необычный диагональный пешеходный переход

16.01.2020 17:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской появится необычный пешеходный переход — диагональный, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Теперь с улицы Коммунаров на Ланге и наоборот можно попасть, пересекая Советскую по диагонали.

Также на перекрестке установят и четыре диагональных пешеходных светофора.

Работы по нанесению разметки планируют закончить в районе 19.00. Пока же движение на участке ограничено.

Новшества вводят для снижения количества аварий с участием пешеходов. Если эксперимент окажется удачным, то подобные переходы появятся и на других улицах.

Напомним, в конце прошлого года на улице Советской произошли сразу несколько изменений в организации дорожного движения. Так с 17 декабря был запрещен поворот на улицу Коммунаров со стороны Советской. Теперь сюда можно попасть только с Кирова. Также нельзя теперь свернуть и с Советской на Билецкого когда едешь в сторону площади Ленина.

Не всем автомобилистам такие новшества по вкусу, но в ГАИ уверяют, что эти меры должны снизить число ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь с улицы Коммунаров на Ланге и наоборот можно попасть, пересекая Советскую по диагонали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не рассчитал дистанцию. Три автомобиля столкнулись на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика