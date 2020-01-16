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Еще одно новшество на Советской в Гомеле. Здесь рисуют необычный диагональный пешеходный переход
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Советской появится необычный пешеходный переход — диагональный, сообщили в ГАИ.
Теперь с улицы Коммунаров на Ланге и наоборот можно попасть, пересекая Советскую по диагонали.
Также на перекрестке установят и четыре диагональных пешеходных светофора.
Работы по нанесению разметки планируют закончить в районе 19.00. Пока же движение на участке ограничено.
Новшества вводят для снижения количества аварий с участием пешеходов. Если эксперимент окажется удачным, то подобные переходы появятся и на других улицах.
Не всем автомобилистам такие новшества по вкусу, но в ГАИ уверяют, что эти меры должны снизить число ДТП.
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Теперь с улицы Коммунаров на Ланге и наоборот можно попасть, пересекая Советскую по диагонали.
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