Еще одно новшество на Советской в Гомеле. Здесь рисуют необычный диагональный пешеходный переход

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской появится необычный пешеходный переход — диагональный, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Теперь с улицы Коммунаров на Ланге и наоборот можно попасть, пересекая Советскую по диагонали.

Также на перекрестке установят и четыре диагональных пешеходных светофора.

Работы по нанесению разметки планируют закончить в районе 19.00. Пока же движение на участке ограничено.

Новшества вводят для снижения количества аварий с участием пешеходов. Если эксперимент окажется удачным, то подобные переходы появятся и на других улицах.

Напомним , в конце прошлого года на улице Советской произошли сразу несколько изменений в организации дорожного движения. Так с 17 декабря был запрещен поворот на улицу Коммунаров со стороны Советской. Теперь сюда можно попасть только с Кирова. Также нельзя теперь свернуть и с Советской на Билецкого когда едешь в сторону площади Ленина.

Не всем автомобилистам такие новшества по вкусу, но в ГАИ уверяют, что эти меры должны снизить число ДТП.