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Павловский о Беларуси: «Больше, наверное, находимся в Европе, чем Россия. Поэтому вынуждены и политически, и экономически иметь отношения с Евросоюзом»

16.01.2020 16:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
В целом, процесс, который происходит сегодня на нашем пространстве, геополитическом пространстве – он очень сложный. Его нельзя быстро как-то взять и решить. Но наша позиция ещё укрепляется тем, что мы готовы работать со всеми. Мы готовы не для того чтобы с кем-то дружить, с кем-то – не дружить. А, наоборот, готовы со всеми для того, чтобы мы все вместе были. И когда кто-то в России говорит, что вот, Беларусь смотрит в сторону Евросоюза – это абсолютно неправильная позиция. Мы – Беларусь – больше, наверное, находимся в Европе, чем Россия. Больше. И поэтому мы вынуждены, скажем так, и политически, и экономически иметь отношения с Евросоюзом. Есть много сил, которые мешают развитию этих отношений, мешают те силы, которые не хотят видеть, чтобы те государства постсоветского пространства встали активно на ноги, стали экономически развитыми и достигали каких-то определённых позиций, чтобы быть, мягко говоря, соперниками для кого-то. Мы только что сказали, что сегодня уже отпал вопрос о двухполюсном мире. Сегодня много полюсов.

И если говорить откровенно, предположим, позиция, которая будоражит сегодня весь мир, она является в том, что для Америки Евросоюз не является союзником. В плане экономики – это соперник. А в плане развития отношений Евросоюза, предположим, с ЕврАзЭС – это будет ещё больший соперник. И как на это смотрит Америка, отчетливо видно. Попытка, самый простой, я бы не назвал даже грандиозный, проект – это «Северный поток-2», да? Как был воспринят болезненно американцами, потому что они не могут продавать свой газ.

Вот и все ситуации – они очень ясны и понятны. Мы, мне кажется, действуем правильно: осторожно, очень взвешенно выстраиваем отношения со всеми, не обостряя их, и в то же время стараясь быть посредником между теми, у кого эти отношения находятся не в нормальном состоянии. 

Павловский о Беларуси: «Больше, наверное, находимся в Европе, чем Россия. Поэтому вынуждены и политически, и экономически иметь отношения с Евросоюзом»

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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира». Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая...
 
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