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Путин назначил Мишустина новым премьер-министром
16.01.2020 16:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту председателя правительства. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель, передает
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил лидеру страны, что возглавляемое им правительство уходит в отставку в полном составе.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
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