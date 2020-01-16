Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

Источник материала: Ежедневник





Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.

Госдума утвердила Михаила Мишустина на посту председателя правительства. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель, передает ria.ru .

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил лидеру страны, что возглавляемое им правительство уходит в отставку в полном составе.