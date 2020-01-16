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Под Бобруйском опрокинулся грузовик со свиньями, которых везли на мясокомбинат. Теперь у них стресс
Источник материала: Tut.by
На въезде в Бобруйск опрокинулся грузовик, который вез на мясокомбинат 60 свиней. Люди не пострадали,
Экспедитор Бобруйского мясокомбината, который сопровождал живой груз, рассказал, что на кольце у деревни Думановщина у поворота на фандоковский мост машина потеряла управление и опрокинулась.
На первый взгляд, все свиньи живы, у них ушибы и стресс.
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В кузове машины - 60 голов животных.
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