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Под Бобруйском опрокинулся грузовик со свиньями, которых везли на мясокомбинат. Теперь у них стресс

16.01.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На въезде в Бобруйск опрокинулся грузовик, который вез на мясокомбинат 60 свиней. Люди не пострадали, пишет «Коммерческий курьер».


Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»

Экспедитор Бобруйского мясокомбината, который сопровождал живой груз, рассказал, что на кольце у деревни Думановщина у поворота на фандоковский мост машина потеряла управление и опрокинулась.

На первый взгляд, все свиньи живы, у них ушибы и стресс.


Фото: Дмитрий Суслов, «Коммерческий курьер»
 
 
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