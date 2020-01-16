Эра бодипозитива? Instagram начал борьбу с фото, обработанными в фотошопе

Источник материала: KYKY

Если вы пользуетесь инстаграмом и вдруг неожиданно для себя обнаружили, что часть контента в ленте размыта, вы не одиноки. Тут заметили , что «ищейки» соцсети, которые днями напролет чистят платформу от дезинформации, начали помечать измененные изображения как «ложный» контент. К нему в том числе относятся «отфотошопленные» снимки.

Эта разработка – часть усилий фейсбука (владельца инстаграма) по борьбе с фейковыми новостями. Хотя инстаграм не дает четкого определения того, что считает «ложной информацией», – чтобы пост был доступен, он должен пройти независимую проверку. Когда команда инстаграма не выражает доверия содержимому поста, его становится труднее найти даже по хэштегам. Иногда исходная публикация может отображаться в ленте или в профиле пользователя, но с нюансом: перед тем, как открыть ее для просмотра в режиме полного экрана, вам покажут предупреждение – мол, опасайтесь лжи!

Интересно, что ограничения порой касаются даже картинок, обработанных «ради искусства» художниками. Фотографы думают, что у таких мер есть все шансы запустить «дискриминацию» цифрового искусства. При этом критерии отбора инстаграма нет-нет, да и кажутся нелогичными. Среди заблокированных фотографий – изображение гор, окрашенных во все цвета радуги. В то же время есть примеры явно отредактированных снимков, которые «ложным» контентом не посчитали. Приводим их ниже – внимание на остров в форме морды медведя («преследованию» он не подвергся):