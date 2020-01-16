Бобруйчанин до смерти избил старого отца - начинается суд









В милицию о том, что в квартире находится погибший мужчина, сообщила бригада скорой помощи, которую вызвал обвиняемый. Следователи установили, что смерть пожилого мужчины была насильственной, и задержали сына убитого.





Sputnik в четверг в генпрокуратуре. "47-летнему обвиняемому инкриминировано убийство с особой жестокостью престарелого отца, находившегося в беспомощном состоянии", - сообщилив четверг в генпрокуратуре.





Эксперты установили, что смерть пожилого мужчины, который был не в состоянии оказать активное сопротивление, наступила на месте происшествия – ему было нанесено около 60 ударов руками и ногами, рассказали прокуроры. По их словам, в момент совершения преступления обвиняемый был пьян.





"Он и ранее избивал отца, а также привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте", – рассказали в прокуратуре.





Обвиняемый годами нигде не работал, по месту жительства характеризовался отрицательно, состоял на учете в органах внутренних дел. Прокурор оставил его до суда под арестом.





Ранее сообщалост, что сын убитого убеждал медиков, что его отец сам упал и нанес себе телесные повреждения.