Зачем обычная утка кормит зерном рыбу? Необычное видео, которому есть простое объяснение!

Источник материала: Tut.by

Думаете, утки и рыбы могут быть друзьями? На такую мысль вполне может натолкнуть это видео, на котором обычная утка берет в клюв зерно, а потом опускает его в воду, где его уже поджидает рыба! Но это совсем не то, чем кажется на первый взгляд: у птицы есть вполне определенная цель. Посмотрите, что она делает!