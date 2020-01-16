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Зачем обычная утка кормит зерном рыбу? Необычное видео, которому есть простое объяснение!
Источник материала: Tut.by
Думаете, утки и рыбы могут быть друзьями? На такую мысль вполне может натолкнуть это видео, на котором обычная утка берет в клюв зерно, а потом опускает его в воду, где его уже поджидает рыба! Но это совсем не то, чем кажется на первый взгляд: у птицы есть вполне определенная цель. Посмотрите, что она делает!
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У птицы есть вполне определенная цель!
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