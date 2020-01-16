Белорусский стартап стал официальным партнером Apple

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап SplitMetrics стал официальным партнером Apple Search Ads со своим продуктом SearchAdsHQ. Об этом основатель стартапа Максим Каменков рассказал на личной странице в Facebook , а также в интервью vc.ru .



Источник: vc.ru

В тексте от vc.ru отмечается, что SplitMetrics — это сервис для проведения A/B-тестов приложений в Google Play и App Store, который в 2015 году запустили белорусские предприниматели Максим Каменков и Евгений Невгень (один из создателей сервиса MSQRD, который в 2016-м приобрел Facebook; с 2017 года является ментором SplitMetrics).

Пять лет назад маркетологи проводили такие тесты вручную: создавали для своего приложения похожие на страницы из AppStore и Google Play лендинги с разными вариантами оформления и отправляли на них трафик.

Побеждал вариант, в котором больше всего пользователей кликало по кнопке «установить» — его и применяли для оформления реальных страниц в AppStore и Google Play.

SplitMetrics позволил автоматизировать этот процесс. Проводить тесты стало удобнее — и продуктом заинтересовались крупные компании, вроде Rovio, Wargaming и других.

За пять лет SplitMetrics превратился в глобальную компанию с выручкой более 1 млн долларов, которая развивает продукты в сфере мобильной рекламы для маркетологов и специалистов по оптимизации магазинов приложений (ASO).

В 2019 году стартап стал официальным партнером Apple Search Ads — это платформа, которая позволяет рекламировать приложения в поиске App Store по ключевым запросам пользователя. Бейдж партнера данного сервиса получил продукт белорусов под названием SearchAdsHQ .

Максим Каменков пояснил в интервью, что это «end-to-end-платформа расходов для оптимизации рекламной сети Apple Search Ads под поведение пользователей». Он также отметил, что SplitMetrics «одна из трех компаний в мире, которая официально лицензирована Apple, и висим у них на сайте ».

На вопрос, как им удалось стать официальными партнерами, Максим ответил, что долгое время им не удавалось достучаться до Apple, так что пришлось идти другим путем.

— Просили знакомых представить нас своим знакомым — это реферальные контакты. Лицензию Apple мы получили в 2018 году, а переговоры начали года за полтора до этого времени, — рассказал он. — Мы понимали, как работает реклама на других площадках, например в Facebook и Google. Мы видели, что там давно существуют партнерские программы. И понимали, что в какой-то момент партнерские программы появятся и в Apple.

Поэтому мы хотели поговорить с Apple по этому поводу и показать важность такой программы. Так и начали делать, стали искать контакты. Не помню, с кем именно мы поговорили первым, но процесс выглядел так: написали менеджеру customer-success-команды клиента. Он ответил, что что этим вопросом занимается другой человек, и направил к нему. Через пять перенаправлений мы попали к человеку, который более-менее отвечает за партнерские программы.

Важно сказать, что до этого мы много работали с Apple в техническом и технологическом плане. Первые более успешные контакты с ними возникли по продукту: мы были одними из первых, кто начал активно использовать их API.

Тогда там было много проблем, и мы каждую неделю отправляли им отчеты о багах — помогали находить ошибки в документации и так далее. Я думаю, что это тоже стало определенным толчком, когда Apple рассматривала нас с точки зрения партнера, потому что техническая команда понимала и знала, кто мы и что мы делаем.

Потом Apple поняла необходимость такой программы. Она начала собирать обратную связь у компании, которые используют их API. Мы были одной из компаний, которая готовила для них презентацию из разряда: что мы хотим от партнерства, как мы видим партнерство и так далее. Через какое-то время мы встретились с нужными людьми — и все случилось.

Сейчас, по словам Максима, 90% выручки стартапа приносят холодные продажи (outbound). Также команда занимается «обучением рынка», чтобы показать потенциальным партнерам пользу своих продуктов. В частности, ведет проект App Growth Lab Academy и делает сейчас курс по Apple Search Ads и сертификацию.

На вопрос о среднем чеке Максим ответил, что все зависит от продукта, но он «находится в пределах от 10 до 20 тысяч долларов».