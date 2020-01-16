ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский стартап стал официальным партнером Apple

16.01.2020 18:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап SplitMetrics стал официальным партнером Apple Search Ads со своим продуктом SearchAdsHQ. Об этом основатель стартапа Максим Каменков рассказал на личной странице в Facebook, а также в интервью vc.ru.


Источник: vc.ru

В тексте от vc.ru отмечается, что SplitMetrics — это сервис для проведения A/B-тестов приложений в Google Play и App Store, который в 2015 году запустили белорусские предприниматели Максим Каменков и Евгений Невгень (один из создателей сервиса MSQRD, который в 2016-м приобрел Facebook; с 2017 года является ментором SplitMetrics).

Пять лет назад маркетологи проводили такие тесты вручную: создавали для своего приложения похожие на страницы из AppStore и Google Play лендинги с разными вариантами оформления и отправляли на них трафик.

Побеждал вариант, в котором больше всего пользователей кликало по кнопке «установить» — его и применяли для оформления реальных страниц в AppStore и Google Play.

SplitMetrics позволил автоматизировать этот процесс. Проводить тесты стало удобнее — и продуктом заинтересовались крупные компании, вроде Rovio, Wargaming и других.

За пять лет SplitMetrics превратился в глобальную компанию с выручкой более 1 млн долларов, которая развивает продукты в сфере мобильной рекламы для маркетологов и специалистов по оптимизации магазинов приложений (ASO).

В 2019 году стартап стал официальным партнером Apple Search Ads — это платформа, которая позволяет рекламировать приложения в поиске App Store по ключевым запросам пользователя. Бейдж партнера данного сервиса получил продукт белорусов под названием SearchAdsHQ.

Максим Каменков пояснил в интервью, что это «end-to-end-платформа расходов для оптимизации рекламной сети Apple Search Ads под поведение пользователей». Он также отметил, что SplitMetrics «одна из трех компаний в мире, которая официально лицензирована Apple, и висим у них на сайте».

На вопрос, как им удалось стать официальными партнерами, Максим ответил, что долгое время им не удавалось достучаться до Apple, так что пришлось идти другим путем.

— Просили знакомых представить нас своим знакомым — это реферальные контакты. Лицензию Apple мы получили в 2018 году, а переговоры начали года за полтора до этого времени, — рассказал он. — Мы понимали, как работает реклама на других площадках, например в Facebook и Google. Мы видели, что там давно существуют партнерские программы. И понимали, что в какой-то момент партнерские программы появятся и в Apple.

Поэтому мы хотели поговорить с Apple по этому поводу и показать важность такой программы. Так и начали делать, стали искать контакты. Не помню, с кем именно мы поговорили первым, но процесс выглядел так: написали менеджеру customer-success-команды клиента. Он ответил, что что этим вопросом занимается другой человек, и направил к нему. Через пять перенаправлений мы попали к человеку, который более-менее отвечает за партнерские программы.

Важно сказать, что до этого мы много работали с Apple в техническом и технологическом плане. Первые более успешные контакты с ними возникли по продукту: мы были одними из первых, кто начал активно использовать их API.

Тогда там было много проблем, и мы каждую неделю отправляли им отчеты о багах — помогали находить ошибки в документации и так далее. Я думаю, что это тоже стало определенным толчком, когда Apple рассматривала нас с точки зрения партнера, потому что техническая команда понимала и знала, кто мы и что мы делаем.

Потом Apple поняла необходимость такой программы. Она начала собирать обратную связь у компании, которые используют их API. Мы были одной из компаний, которая готовила для них презентацию из разряда: что мы хотим от партнерства, как мы видим партнерство и так далее. Через какое-то время мы встретились с нужными людьми — и все случилось.

Сейчас, по словам Максима, 90% выручки стартапа приносят холодные продажи (outbound). Также команда занимается «обучением рынка», чтобы показать потенциальным партнерам пользу своих продуктов. В частности, ведет проект App Growth Lab Academy и делает сейчас курс по Apple Search Ads и сертификацию.

На вопрос о среднем чеке Максим ответил, что все зависит от продукта, но он «находится в пределах от 10 до 20 тысяч долларов».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот стартап в 2015 году запустили белорусские предприниматели Максим Каменков и Евгений Невгень, один из создателей сервиса MSQRD.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» играет в гостях с «Витязем». Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика