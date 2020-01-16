«Со швеями - катастрофа!». Как в Витебске крупный холдинг искал себе работников

Источник материала: Tut.by

В Витебске 16 января прошла «Ярмарка вакансий» от предприятий холдинга «Марко». Она заинтересовала примерно полсотни человек. Некоторые из них, возможно, и получат в ближайшее время работу. TUT.BY пообщался с соискателями и узнал, как давно они без работы и как живут без постоянного заработка.





Работу предлагали четыре предприятия: управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», фабрика «Красный Октябрь», меховой комбинат и предприятие «Витма». В основном это были рабочие вакансии: сборщика обуви, сборщика деталей и изделий, пошивщика изделий (эти специалисты получают в среднем 400 рублей) и т.п. В управляющую компанию «Марко», кроме сборщиков обуви, требуются инженер-программист (обещают 535 рублей) и уборщики (с зарплатой около 250 рублей).

«Витма» (здесь занимаются кожгалантереей: шьют сумки, портмоне, визитницы, ключницы и т.д. и сборкой верха обуви) предлагала работу и людям с ограниченными способностями.



Первая справа: Анна Николаевич

Специалист по кадрам «Витмы» Анна Николаевич говорит, что их предприятие больше всего нуждается в швеях:

— Швеи нужны всегда! Раньше мы предоставляли больше вакансий, а сейчас уже не так много, так как на предприятии почти полный комплект сотрудников. Более 50% наших работников — инвалиды. В основном, по слуху, а также люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, с ДЦП. Многие работают у нас давно и держатся за свои места. Ведь, как известно, инвалидам тяжело найти работу. А на «Витме» есть даже свой переводчик с жестового языка, он помогает общаться с глухими людьми.

«Швеи — это те, кого нам не хватает просто катастрофически! Причем дефицит по городу»

На меховом комбинате, по словам его представителя, — тоже дефицит швей.

— В среднем швеи зарабатывают 600 рублей. Но это те, кого нам не хватает просто катастрофически! Причем дефицит швей не только у нас, а вообще по городу. Ведь это довольно тяжелый труд: всю смену нужно делать монотонную работу — шить, и при этом еще выполнить норму. А нормы постоянно пересматриваются. Остальным же профессиям, связанным с выделкой меха, мы можем обучить. Например, это такие специальности, как мездрильщик, аппаратчик дубления, строгаль.

Кадровики других предприятий холдинга «Марко» также уверяют, что готовы брать на обучение новичков. Правда, не всегда из этого «прорастает» результат.

— У многих не складывается потом с работой, не получается. Или человек понимает, что это — не его. А предприятие-то деньги на обучение уже затратило.

Приоритет при отборе кандидатов отдают тем, кто работал в обувной промышленности или хотя бы учился по этому профилю.

— Такого, чтобы отказать кому-то из-за возраста, нет. Бывало даже, что приходили люди, которым пара лет до пенсии, и устраивались на работу. И работали, уже даже став пенсионерами.

Кто и почему ищет здесь работу?

Александру — 30 лет, по специальности он маляр-штукатур. Без работы остался полгода назад. Подрабатывал на бетонном заводе, а также «имел небольшие халтурки».

Мужчина говорит, что работу сейчас найти очень трудно:

— Читаешь объявление — такому-то предприятию нужен такой-то работник. Приходишь в отдел кадров — и выясняется, что никто здесь не нужен. Так было, допустим, с «Хозторгом»: им якобы был нужен грузчик, а на деле оказалось, что нет.

С ярмарки Александр уходил довольный: у него сложилась предварительная договоренность с кадровой службой мехового комбината.



Евгений

Евгений — инвалид по зрению. Без работы около 4 месяцев:

— Раньше я занимался обслуживанием компьютеров. Сейчас ищу другую работу, так как изменилась конъюнктура рынка и ухудшилось мое здоровье. На эту ярмарку пришел, чтобы понять, что здесь могут предложить мне и что могу предложить работодателям я.

Сейчас Евгений живет на пенсию по инвалидности — это чуть более 300 рублей, а также на «небольшие доходы в интернете».



Андрей

Андрей ищет работу тоже 4 месяца.

— Отработал в педагогике 20 лет — и уволился по собственному желанию. Зарплата маленькая — 600 рублей. Но больше всего меня не устраивали сами отношения в системе образования. Работать на этих условиях, с таким отношениям к педагогам больше не смог. Мало кто вообще это выдерживает. Встречались с однокурсниками, так из 25 человек в образовании остались работать только трое.

На ярмарку мужчина пришел изучить предложения.

— Я готов к переобучению. Почему бы нет? Надо же начинать когда-то менять что-то в жизни!

В итоге он записался на собеседование на меховой комбинат.

— Там обучение на месте. Зарплата — от 600 рублей, то есть в любом случае не ниже той, что у меня была.



В центре — переводчик с жестового языка Ирина. Она помогает общаться с женщинами, у которых проблемы со слухом



Ольга и Елена общаются с помощью жестов

Две женщины общаются с помощью жестов. Ольга вообще не слышит. Она — швея, работала на «Белвесте», но полгода назад уволилась оттуда. Ее подруга Елена — слабослышащая. Тоже трудилась на этой же фабрике, без работы уже год. Обе женщины сейчас живут на пенсию по инвалидности в 200 рублей.

— Ее хватает только на скромную еду, — признается Елена.

С кадровиками женщинам помогает общаться Ирина — переводчик с жестового языка.

— Глухим людям очень тяжело устроиться на работу, так как работодатели не могут с ними общаться без помощи переводчика. Одна из немногих организаций, которая работает в Витебске с глухими, — это «Витма».

Ольга и Елена договорились, что подойдут на «Витму», чтобы уже на месте обговорить детали трудоустройства.

Люди каких специальностей сейчас нужны Витебску?

Замначальника управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома Марина Будкевич сообщила TUT.BY, что сегодня в базе данных более 2 тысяч вакансий, из них около 70% — рабочие специальности. Наиболее востребованы, в частности, швеи, водители, строители, электромонтеры, продавцы, повара, официанты, парикмахеры.

В последние два года среднестатистический безработный в Витебске — мужчина около 40 лет, со средним специальным образованием.

В 2019-м в городе прошло 16 ярмарок вакансий: то есть их проводят чаще, чем раз в месяц. В этом году — впервые.

— В начале года мы пригласили холдинг «Марко», так как на его предприятиях довольно большое количество вакансий. Планируем и дальше проводить такую работу. Готовы проводить ярмарки как для отрасли — например, торговли, строительства, — так и для какого-то конкретного предприятия. При этом возможны разные форматы: или ярмарка, или «день предприятия». Можем даже организовать мероприятие прямо на месте, чтобы предприятие сразу же могло показать соискателям место и условия работы, — говорит Марина Будкевич.





На 1 января 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Витебске составил 0,2%. На одного официального безработного в городе пять вакансий.