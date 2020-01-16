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Минское «Динамо» играет в гостях с «Витязем». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Перед паузой, связанной с Матчем звезд КХЛ, минское «Динамо» cыграет в гостях с подольским «Витязем».
Минчане уже не имеют турнирные задачи, что дает возможность дать больше игрового времени молодым белорусским хоккеистам.
К примеру, весь прошлый матч на воротах провел 19-летний Никита Толопило.
Интересно, что динамовцы в этом сезоне уже дважды побеждали «Витязь». Это самый удобный соперник для подопечных Крэйга Вудкрофта.
Тем не менее, аналитики букмекерской конторы
«Витязь»: Ежов (Сапрыкин); Ержабек (А) — Воробей, Хауден — Моисеев — Семин (К); Пыленков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен; Головков — Евсеенков (А), Гребенщиков — Чернов — Ларичев; Варфоломеев — Квартальнов — Кулагин, Катичев, Колтыгин.
«Динамо-Минск»: Осипков (Толопило); Морроу — Готовец, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко (А) — Денисов, Принс — Паре — Спунер, Павлович (А) — Еременко, Когалев — Демков — Дроздов; Китаров — Павленко — Грецкий, Дадонов.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.
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Перед паузой, связанной с Матчем звезд КХЛ, минское «Динамо» cыграет в гостях с подольским «Витязем».
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