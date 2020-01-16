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Минское «Динамо» играет в гостях с «Витязем». Онлайн

16.01.2020 18:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Перед паузой, связанной с Матчем звезд КХЛ, минское «Динамо» cыграет в гостях с подольским «Витязем».

Минчане уже не имеют турнирные задачи, что дает возможность дать больше игрового времени молодым белорусским хоккеистам.

К примеру, весь прошлый матч на воротах провел 19-летний Никита Толопило.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Интересно, что динамовцы в этом сезоне уже дважды побеждали «Витязь». Это самый удобный соперник для подопечных Крэйга Вудкрофта.

Тем не менее, аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом поединка подольчан. Коэффициент на победу хозяев равен 1,40, на гостей — 3,25.

«Витязь»: Ежов (Сапрыкин); Ержабек (А) — Воробей, Хауден — Моисеев — Семин (К); Пыленков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен; Головков — Евсеенков (А), Гребенщиков — Чернов — Ларичев; Варфоломеев — Квартальнов — Кулагин, Катичев, Колтыгин.

«Динамо-Минск»: Осипков (Толопило); Морроу — Готовец, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко (А) — Денисов, Принс — Паре — Спунер, Павлович (А) — Еременко, Когалев — Демков — Дроздов; Китаров — Павленко — Грецкий, Дадонов.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.30.

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Теги: Минск
 
 
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Перед паузой, связанной с Матчем звезд КХЛ, минское «Динамо» cыграет в гостях с подольским «Витязем».
 
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