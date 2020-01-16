Маркевич взял на контроль ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке

Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел сегодня прием граждан по личным вопросам в Давид-Городке, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Встреча прошла на территории Давид-Городокского электромеханического завода. Место было выбрано не случайно. Бывший флагман промышленности Столинского района переживает не лучшие времена, и этот период сильно затянулся. Средняя зарплата по итогам прошлого года составила Br381 - это самый низкий показатель не только в районе, но и по организациям Министерства промышленности. В настоящее время на заводе трудятся около 300 человек.

Анатолий Маркевич побывал в цехах предприятия, познакомился с материальной и производственной базой, пообщался с работниками. "К большому сожалению, сегодня есть проблемы, которые вызывают тревогу как у коллектива и администрации предприятия, так и у местных органов власти. Главная задача - поиск новых производств, новых видов продукции, насыщение предприятия заказами, чтобы оно могло по-другому выстроить свою производственную работу, а люди почувствовали от этого конкретную отдачу. Поэтому мы решили, что будем встречаться в коллективе довольно регулярно. Очередная встреча должна состояться в конце первого квартала, чтобы оценить, как воплощается в жизнь то, что мы сегодня наметили", - сказал помощник Президента.





В конце января у него планируется прием граждан в Барановичах. Анатолий Маркевич намерен воспользоваться случаем и встретиться с руководством ЗАО "Атлант", чьи заказы главным образом обслуживает завод в Давид-Городке. "Будем вместе искать возможность для разумного увеличения стоимости производимых работ на предприятии. Кроме того, на уровне Минпрома рассматривается вопрос по выпуску новых видов продукции. Это очень непростой путь, тем не менее есть его конкретные очертания. Речь об изделиях из пластика. При закупке нового и модернизации существующего оборудования предприятие может заняться выпуском пластиковых контейнеров - для нужд фермерских хозяйств, коммунальщиков", - уточнил он.

По мнению Анатолия Маркевича, разговор на предприятии прошел в конструктивной, деловой форме. В обсуждении проблем и перспектив завода приняли участие председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, другие заинтересованные и ответственные лица. "Радует, что люди переживают за судьбу предприятия. Несмотря на трудности, они настроены очень оптимистично и положительно. Будем дальше работать над тем, чтобы ситуацию на предприятии выправлять совместными усилиями. Для этого, считаю, есть кадровый потенциал, желание администрации предприятия. Все средства хороши, главное, чтобы они приносили экономический эффект", - резюмировал он.





Во время личного приема к помощнику Президента обратились 12 человек. Большая часть обращений касалась темы завода. Поднимались и другие вопросы, волнующие жителей Давид-Городка: пенсионное обеспечение, благоустройство населенного пункта, возможности строительства новых спортивных объектов и другие. Все обращения взяты на контроль. По некоторым из них были даны пояснения на месте. Проблемы, требующие более детального изучения, будут рассмотрены в установленный срок.

Давид-Городокский электромеханический завод основан в 1976 году. Первая очередь завода введена в 1989-м, спустя год - вторая очередь. Предприятие специализируется на производстве продукции электротехнического назначения - это пусковые и защитные реле для компрессоров холодильных установок, клеммные колодки и узлы, щеточные узлы, вилки опрессованные (сетевые шнуры с двойным заземляющим контактом (евровилка), провода монтажные, соединительные. Выпускаются товары народного потребления. Основными потребителями электротехнической продукции завода являются ЗАО "Атлант" и СП ОАО "Брестгазоаппарат".