|
Почему Запад не отреагировал на признание в убийствах Захаренко и Гончара
Источник материала: Партизан
В середине декабря 2019-го было опубликовано интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси Евгения Гаравского, который признался, что участвовал в расправах над оппозиционными политиками Юрием Захаренко и Виктором Гончаром.
На основе этого свидетельства DW сняла фильм, который на YouTube уже набрал около 850 тысяч просмотров. В Беларуси интервью Гаравского стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель.
Однако на отношения белорусских властей с западными партнерами эти скандальные разоблачения никак не повлияли. Почему?
Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич объяснил
Беларусь и США с Евросоюзом сделали значительные инвестиции в улучшение отношений, и никто не хочет терять достигнутый уровень.
Де-факто подтвердился сделанный месяц назад прогноз «Салідарнасці», что будет после признания Гаравского: «Пока никакими сверхъестественными последствиями главе Беларуси случившееся не грозит. В конце концов, и Запад, и наше общество (вернее, та его часть, которая чем-то интересуется) давно в курсе, кто виноват, и смирились с тем, что сделать с этим прямо сейчас ничего нельзя».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине декабря 2019-го было опубликовано интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси Евгения Гаравского, который признался,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)