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Почему Запад не отреагировал на признание в убийствах Захаренко и Гончара

16.01.2020 19:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В середине декабря 2019-го было опубликовано интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси Евгения Гаравского, который признался, что участвовал в расправах над оппозиционными политиками Юрием Захаренко и Виктором Гончаром.

На основе этого свидетельства DW сняла фильм, который на YouTube уже набрал около 850 тысяч просмотров. В Беларуси интервью Гаравского стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель.

Однако на отношения белорусских властей с западными партнерами эти скандальные разоблачения никак не повлияли. Почему?

Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич объяснил DW, что Евгений Гаравский не рассказал ничего нового и не привел доказательств причастности Александра Лукашенко к случившемуся. Поэтому Запад, в свою очередь, решил не обострять отношения с Минском.


Беларусь и США с Евросоюзом сделали значительные инвестиции в улучшение отношений, и никто не хочет терять достигнутый уровень.                                                                                                                                            
Де-факто подтвердился сделанный месяц назад прогноз «Салідарнасці», что будет после признания Гаравского: «Пока никакими сверхъестественными последствиями главе Беларуси случившееся не грозит. В конце концов, и Запад, и наше общество (вернее, та его часть, которая чем-то интересуется) давно в курсе, кто виноват, и смирились с тем, что сделать с этим прямо сейчас ничего нельзя».
 
 
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В середине декабря 2019-го было опубликовано интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси Евгения Гаравского, который признался,...
 
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