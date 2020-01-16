120 вместо 90: водителям в Беларуси разрешили прибавить газу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси увеличили скоростной режим на трассах республиканского значения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Увидев сотрудников ГАИ, автомобилисты то и дело притормаживают, по привычке опасаясь превысить допустимую скорость. Госавтоинспекторы останавливают не для того, чтобы выписать штраф, а лишь проверить документы. С января на трассе Р58 легковому транспорту можно ехать и 120 километров в час. Раньше было 90.

«Почему здесь нужно ездить 90? Дорога ведь хорошая, тут можно и больше 120 километров скорость развивать. Это удобно», «Летом это идеальный вариант для такой дороги, 90 километров маловато», «Сделали две полосы. То есть удобно, безопасно… Ремонт сделали, можно разгоняться», – делятся мнениями водители.

Сделать республиканские трассы скоростными – решение главы государства. Александр Лукашенко выразил недовольство: дороги ремонтируют, а их пропускная способность остается прежней.

«Там, где я перемещаюсь, выполнены поручения, и скорость движения была увеличена как следует. Там, где якобы реже бываю, на кольцевой дороге, все так и осталось», – указал президент.

Сейчас в Беларуси считаются скоростными 1,5 тыс. километров дорог. До конца года добавят еще столько же. Правда, нажать на педаль газа можно будет только на некоторых трассах.

«Повышение скоростных режимов осуществляется после реконструкции республиканских дорог и повышения их категорий. Барьерные ограждения, не должно быть пересечений с пешеходными дорогами», – сказал начальник Управления развития автомобильных дорог Министерства транспорта Беларуси Сергей Леончик.

Автоэксперты восприняли новость с радостью. Говорят, давно пора. Транспортные компании быстрее доставят грузы, а значит, сэкономят деньги. Автолюбители будут платить меньше штрафов.

«У нас 50% трудоспособного населения регулярно платит штрафы в бюджет. Значит, что-то не работает. Мы видим отчеты в ГАИ», – отметил главный редактор автомобильного журнала Анатолий Шевченко.

Ежегодно белорусы получают полтора миллиона оповещений о нарушениях на дороге – преимущественно скоростного режима. В Госавтоинспекции заявляют, что контролировать скорость будут и дальше. Перенастроят камеры фотофиксации и продолжат дежурство.

«Следует помнить, что скорость должна быть безопасной, а не максимальной, и нужно ее выбирать исходя из дорожных и метеорологических условий», – подчеркнул официальный представитель Управления ГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.

Увеличили скорость и на Минской кольцевой автодороге. На некоторых участках – с 90 до 100 километров в час. В целом же, считают специалисты, большие скорости незначительно повлияют на процент ДТП. Многое зависит от состояния автомобиля и культуры вождения. С этим у водителей пока есть проблемы.

В Беларуси на обочинах скоростных трасс останавливаться, как правило, нельзя. Только в экстренных случаях или по требованию сотрудника ГАИ.

Общая протяженность дорог в Беларуси составляет 87 тысяч километров. Пересечь страну на автомобиле можно за семь часов.