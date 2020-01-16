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120 вместо 90: водителям в Беларуси разрешили прибавить газу
16.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси увеличили скоростной режим на трассах республиканского значения, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Увидев сотрудников ГАИ, автомобилисты то и дело притормаживают, по привычке опасаясь превысить допустимую скорость. Госавтоинспекторы останавливают не для того, чтобы выписать штраф, а лишь проверить документы. С января на трассе Р58 легковому транспорту можно ехать и 120 километров в час. Раньше было 90.
«Почему здесь нужно ездить 90? Дорога ведь хорошая, тут можно и больше 120 километров скорость развивать. Это удобно», «Летом это идеальный вариант для такой дороги, 90 километров маловато», «Сделали две полосы. То есть удобно, безопасно… Ремонт сделали, можно разгоняться», – делятся мнениями водители.
Сделать республиканские трассы скоростными – решение главы государства. Александр Лукашенко выразил недовольство: дороги ремонтируют, а их пропускная способность остается прежней.
Сейчас в Беларуси считаются скоростными 1,5 тыс. километров дорог. До конца года добавят еще столько же. Правда, нажать на педаль газа можно будет только на некоторых трассах.
Автоэксперты восприняли новость с радостью. Говорят, давно пора. Транспортные компании быстрее доставят грузы, а значит, сэкономят деньги. Автолюбители будут платить меньше штрафов.
Ежегодно белорусы получают полтора миллиона оповещений о нарушениях на дороге – преимущественно скоростного режима. В Госавтоинспекции заявляют, что контролировать скорость будут и дальше. Перенастроят камеры фотофиксации и продолжат дежурство.
Увеличили скорость и на Минской кольцевой автодороге. На некоторых участках – с 90 до 100 километров в час. В целом же, считают специалисты, большие скорости незначительно повлияют на процент ДТП. Многое зависит от состояния автомобиля и культуры вождения. С этим у водителей пока есть проблемы.
В Беларуси на обочинах скоростных трасс останавливаться, как правило, нельзя. Только в экстренных случаях или по требованию сотрудника ГАИ.
Общая протяженность дорог в Беларуси составляет 87 тысяч километров. Пересечь страну на автомобиле можно за семь часов.
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В Беларуси считаются скоростными 1,5 тыс. километров дорог. До конца года добавят еще столько же.
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