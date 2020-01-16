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Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

16.01.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Её называли «всесоюзной бабушкой», а она мечтала об исторической роли. В Купаловском этим вечером вспоминают легендарную Галину Макарову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Нового года Галине Климентьевне исполнилось бы 100 лет. Главной драматической сцене она отдала полвека. На ее глазах выросло не одно поколение купаловцев и любителей этого театра.  

На прямой связи со студией – Яна Шипко.

Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

Яна Шипко, корреспондент:
Ее фильмография составляет более 80 картин. Популярность к Галине Макаровой пришла довольно поздно, поэтому в фильмах она чаще играла мам и бабушек. Как быть настоящим внуком такой «всесоюзной бабушки», мы узнали у Егора Климовича. Он тоже актер, сейчас работает в Голливуде и специально прилетел сюда.

Галина Макарова – белорусская актриса, почти никогда не пользовавшаяся косметикой - замечательный пример настоящей матери и бабушки

Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

Егор Климович, актер, внук Галины Макаровой:   
Такая метафора у меня родилась, что она для всей нашей семьи, как Cолнце, а мы, как планеты, летаем вокруг нее и питаемся ее энергетикой. Уже даже несмотря на то, что четверть века ее нет, но эта теплота после ее ухода воздействует, мы чувствуем ее. В детстве для меня это была бабушка, которая ни разу меня не отругала, ни разу не наказала, наоборот, какие-то мои задумки детские всегда поддерживала.   

Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

Внук Галины Макаровой: «Она для всей нашей семьи, как Cолнце». Вспоминаем легендарную актрису

Подробнее  – в видеоматериале

Люди в материале: Галина Макарова, Егор Климович, Яна Шипко
 
 
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Новости Беларуси. Её называли «всесоюзной бабушкой», а она мечтала об исторической роли. В Купаловском этим вечером вспоминают легендарную Галину...
 
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