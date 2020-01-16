 О кредитном буме: почему белорусы живут в долг

Источник материала: 21.by

Простые белорусы уверены, если им одобрят очередной кредит, то они станут счастливее. Больше половины населения страны сжимает кулачки, чтобы получить кредит, а после живет в долг.

Известно, что в 2019 году белорусы установили очередной рекорд по количеству оформленных кредитов, в следствие чего уровень закредитованности граждан приравнивается к экстренному положению. Как сообщают экономисты, по состоянию на 1 октября текущего года, граждане Беларуси задолжали перед банками порядка 13,3 миллиардов рублей, что является абсолютным рекордом. По сравнению с началом 2019 года уровень кредитной задолженности увеличился на 15,1%, а за аналогичный период в 2018 году — на 20,7%. Об этом пишет ГОМЕЛЬ СЕГОДНЯ .

Почему же белорусы лезут в кредиты и продолжают жить не по средствам? Финансисты выдвинули на этот счет свою теорию, согласно которой население уже продумало наперед весь цикл. Сначала был 2008 год, затем 2011 год, 2015... А это значит, что в 2020 году, вероятно, произойдет следующая девальвация. А это, в свою очередь, означает одно — от долга останется, грубо говоря, половина.

Что касается размера задолженности, то ситуацию можно смело назвать катастрофической. Так, согласно данным Нацбанка, задолженность населения по потребительским кредитам, по состоянию на первое полугодие 2019 года, составила порядка 4 миллиардов 479,3 миллиона рублей, что на 37,7 миллионов рублей больше, чем полугодием ранее. Известно, что чаще всего белорусы интересуются кредитами на недвижимость , уровень которых достиг 7 миллиардов 347,7 миллионов рублей, что на 60,8 миллионов рублей больше, чем полугодием ранее. Чтобы не допустить роста закредитованности, Нацбанк ввел новые правила выдачи займов гражданам Беларуси. Теперь банки обязаны высчитывать коэффициент долговой нагрузки потенциальных заемщиков, и только после выдавать займ. Однако, как показывает практика, данными обязательствами банки пренебрегают, в результате чего рост уровня задолженности население продолжает расти.

Что толкает белорусов в долговую яму, так это нужда. Кредиты, как правило, берут на покупку автомобиля или ремонт жилья. Помимо этого, белорусам необходимы средства на образование, покупку бытовой техники и оплату счетов за коммунальные услуги. Еще одна разновидность кредитов — это «быстрые займы», которые белорусы берут, хоть и немного реже, но часто попадают из-за них в долговую яму. Средняя сумма таких займов небольшая и колеблется от 500 до 2000 рублей, но именно их чаще всего не возвращают, в результате чего попадают «в лапы» коллекторов. Причина займа все та же — не хватило до зарплаты или появились непредвиденные траты. Правда, есть предположение, что нередко белорусы берут микрозаймы на азартные игры, о которых узнают здесь , но аналитики уверены, что даже если белорусы берут займы с этой целью, то суммы должно быть очень скромные.

Несмотря на это, финансисты уверяют, что поводов для беспокойства нет. По их мнению, рано или поздно белорусы рассчитаются со своими долгами. Дело в особенном менталитете. «Белорусы ответственные и обязательные. Нет сомнений, что закредитованность не будет расти», — говорят они. Помимо этого, теперь банки обязаны оценивать риски, прежде чем одобрять кредит, соответственно гражданам с низким доходом кредит вряд ли будет выдан.



0 В блог