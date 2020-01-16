На пл. Богушевича сооружают выход из метро

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работы на третьей линии метро выходят из-под-земли. На площади Богушевича сооружают павильоны выходов к одноимённой станции подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Часть из них почти остеклили. С открытием метро, с комфортом можно будет выйти к музыкальному театру, на улицы Клары Цеткин и Немигу, а также на проспект Держинского.





Павильоны являются видимой частью более удобного подземного перехода на обновленной дорожной развязке. Дизайн выбрали классический, чтобы жителям столицы было привычнее ориентироваться.