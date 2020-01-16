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На пл. Богушевича сооружают выход из метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работы на третьей линии метро выходят из-под-земли. На площади Богушевича сооружают павильоны выходов к одноимённой станции подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Павильоны являются видимой частью более удобного подземного перехода на обновленной дорожной развязке. Дизайн выбрали классический, чтобы жителям столицы было привычнее ориентироваться.
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Новости Беларуси. Работы на третьей линии метро выходят из-под-земли. На площади Богушевича сооружают павильоны выходов к одноимённой станции подземки, сообщили...
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