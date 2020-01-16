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На пл. Богушевича сооружают выход из метро

16.01.2020 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работы на третьей линии метро выходят из-под-земли. На площади Богушевича сооружают павильоны выходов к одноимённой станции подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Часть из них почти остеклили. С открытием метро, с комфортом можно будет выйти к музыкальному театру, на улицы Клары Цеткин и Немигу, а также на проспект Держинского.

На пл. Богушевича сооружают выход из метро

Павильоны являются видимой частью более удобного подземного перехода на обновленной дорожной развязке. Дизайн выбрали классический, чтобы жителям столицы было привычнее ориентироваться. 

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Новости Беларуси. Работы на третьей линии метро выходят из-под-земли. На площади Богушевича сооружают павильоны выходов к одноимённой станции подземки, сообщили...
 
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