В Лиде мужчина украл телефон у друга, который пригласил его в гости

Источник материала: Lida.Info





В начале января житель города Лида 1987 года рождения пригласил к себе знакомого 1989 года рождения. Мужчины общались и распивали спиртные напитки.

Через некоторое время хозяин жилища отлучился, а гость решил воспользоваться моментом и забрал со стола мобильный телефон стоимостью 250 рублей.

Стоит отметить, что потерпевший не сразу обратился в милицию. Сообщение о краже поступило только спустя 5 дней. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в совершенном преступлении. Его действиям дана правовая оценка.