|
В Лиде мужчина украл телефон у друга, который пригласил его в гости
Источник материала: Lida.Info
В начале января житель города Лида 1987 года рождения пригласил к себе знакомого 1989 года рождения. Мужчины общались и распивали спиртные напитки.
Через некоторое время хозяин жилища отлучился, а гость решил воспользоваться моментом и забрал со стола мобильный телефон стоимостью 250 рублей.
Стоит отметить, что потерпевший не сразу обратился в милицию. Сообщение о краже поступило только спустя 5 дней. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в совершенном преступлении. Его действиям дана правовая оценка.
Ранее данный гражданин не привлекался к уголовной ответственности. В ушедшем году он трижды попадал в поле зрение милиции за совершение административных правонарушений, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале января житель города Лида 1987 года рождения пригласил к себе знакомого 1989 года рождения. Мужчины общались и распивали спиртные напитки. Через некоторое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)