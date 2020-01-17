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В Лиде мужчина украл телефон у друга, который пригласил его в гости

17.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде мужчина украл телефон у друга, который пригласил его в гости

В начале января житель города Лида 1987 года рождения пригласил к себе знакомого 1989 года рождения. Мужчины общались и распивали спиртные напитки.

Через некоторое время хозяин жилища отлучился, а гость решил воспользоваться моментом и забрал со стола мобильный телефон стоимостью 250 рублей.

Стоит отметить, что потерпевший не сразу обратился в милицию. Сообщение о краже поступило только спустя 5 дней. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого в совершенном преступлении. Его действиям дана правовая оценка.

Ранее данный гражданин не привлекался к уголовной ответственности. В ушедшем году он трижды попадал в поле зрение милиции за совершение административных правонарушений, сообщает милиция.

 
 
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В начале января житель города Лида 1987 года рождения пригласил к себе знакомого 1989 года рождения. Мужчины общались и распивали спиртные напитки. Через некоторое...
 

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