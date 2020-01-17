В Лиде женщина попала в больницу, после того, как неудачно переходила проезжую часть (видео)

Источник материала: Lida.Info





15 января в половину девятого утра, на перекрестке улиц Советская – Мицкевича в городе Лида зарегистрировано ДТП с участием пешехода.

Установлено, что 52-летняя местная жительница завершала переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу уже на запрещающий сигнал светофора, в результате чего ударилась в левую сторону проезжавшего автомобиля «Опель».

После ДТП женщина-пешеход госпитализирована в учреждение здравоохранения, сообщает ГАИ .