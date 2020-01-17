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В Лиде женщина попала в больницу, после того, как неудачно переходила проезжую часть (видео)

17.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде женщина попала в больницу, после того, как неудачно переходила проезжую часть (видео)

15 января в половину девятого утра, на перекрестке улиц Советская – Мицкевича в городе Лида зарегистрировано ДТП с участием пешехода.

Установлено, что 52-летняя местная жительница завершала переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу уже на запрещающий сигнал светофора, в результате чего ударилась в левую сторону проезжавшего автомобиля «Опель».

После ДТП женщина-пешеход госпитализирована в учреждение здравоохранения, сообщает ГАИ.

 
 
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15 января в половину девятого утра, на перекрестке улиц Советская – Мицкевича в городе Лида зарегистрировано ДТП с участием пешехода. Установлено, что 52-летняя...
 

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