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В Лиде женщина попала в больницу, после того, как неудачно переходила проезжую часть (видео)
Источник материала: Lida.Info
15 января в половину девятого утра, на перекрестке улиц Советская – Мицкевича в городе Лида зарегистрировано ДТП с участием пешехода.
Установлено, что 52-летняя местная жительница завершала переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу уже на запрещающий сигнал светофора, в результате чего ударилась в левую сторону проезжавшего автомобиля «Опель».
После ДТП женщина-пешеход госпитализирована в учреждение здравоохранения,
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15 января в половину девятого утра, на перекрестке улиц Советская – Мицкевича в городе Лида зарегистрировано ДТП с участием пешехода. Установлено, что 52-летняя...
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