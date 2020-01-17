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Белорусские гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по гандболу начала основной этап чемпионата Европы в Австрии с поражения от Германии — 23:31 (11:18).
Немцы сразу же показали свой класс и достигли преимущества в семь мячей (11:4). Далее Германия удержавала комфортный задел, выиграв в итоге со счетом 31:23.
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш (6), Шилович (4), Пуховский, Никуленков (1), Шумак, Юринок (1), Баранов (1), Лукьянчук, Подшивалов (1), Королек (3), Вайлупов (4), Бохан, Гайдученко (1).
Таким образом, у Беларуси два поражения в основном раунде: от Хорватии и Германии. 18 января сборная Беларуси сыграет с командой Чехии.
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Сборная Беларуси по гандболу начала основной этап чемпионата Европы с поражения от Германии - 23:31 (11:18).
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