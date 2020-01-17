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Расписание богослужений в праздник Крещения Господня (18-19 января 2020 г.) в храмах г. Бреста

17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Расписание богослужений в праздник Крещения Господня (18-19 января 2020 г.) в храмах г. Бреста

Расписание богослужений в праздник Крещения Господня (18-19 января 2020 г.) в храмах г. Бреста

Кафедральный собор преподобного Симеона Столпника в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. К. Маркса, 84.

23.30

7.30

Собор Воскресения Христова в г. Бресте 224023, г. Брест, ул. Московская, 271.

6.30

8.30

Храм Рождества Христова в г. Бресте. 224011, г. Брест,ул. Краснознаменная, 73.

9.00

Храм святителя Николая Чудотворца в г. Бресте 224005, г. Брест, ул. Советская,10.

00.00

8.00

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в г. Бресте 224000, г. Брест, м-н «Ковалево», ул. Волгоградская, 23

23.30

8.30

Храм святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости 224018, г. Брест, Крепость.

8.30

Храм преподобного Серафима Саровского в г. Бресте 224009, г. Брест, ул. Серафима Саровского, 2,

8.30

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Бресте 224025, г. Брест,ул. Белорусская,45.

8.30

Храм Святой Живоначальной Троицы в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. Солнечная, 82 а.

8.30

Храм святого великомученика Георгия Победоносца в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. Георгиевская, 2

8.00

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Бресте 224000, г. Брест ул. Свято-Афанасьевская, 118

8.00

Храм Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Бреста «Южный»

8.30

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» в г. Бресте Ул. Гродненская, 41

8.00

Храм святого праведного Иоанна Русского в г. Бресте Ул. Ясеневая

8.30

Храм святых преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби в в/ч 2187 г. Бреста

8.30

Храм святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца в г. Бресте

8.00

Рождество-Богородицкий женский монастырь г. Бреста в крепости

8.30

Афанасиевский мужской монастырь г. Бреста

7.30
 
Теги: Брест
 
 
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  Расписание богослужений в праздник Крещения Господня (18-19 января 2020 г.) в храмах г. Бреста Кафедральный собор преподобного Симеона Столпника в г. Бресте 224000, г....
 
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