Расписание богослужений в праздник Крещения Господня (18-19 января 2020 г.) в храмах г. Бреста

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Кафедральный собор преподобного Симеона Столпника в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. К. Маркса, 84.
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23.30
7.30
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Собор Воскресения Христова в г. Бресте 224023, г. Брест, ул. Московская, 271.
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6.30
8.30
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Храм Рождества Христова в г. Бресте. 224011, г. Брест,ул. Краснознаменная, 73.
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9.00
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Храм святителя Николая Чудотворца в г. Бресте 224005, г. Брест, ул. Советская,10.
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00.00
8.00
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Храм Тихвинской иконы Божией Матери в г. Бресте 224000, г. Брест, м-н «Ковалево», ул. Волгоградская, 23
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23.30
8.30
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Храм святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости 224018, г. Брест, Крепость.
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8.30
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Храм преподобного Серафима Саровского в г. Бресте 224009, г. Брест, ул. Серафима Саровского, 2,
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8.30
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Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в г. Бресте 224025, г. Брест,ул. Белорусская,45.
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8.30
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Храм Святой Живоначальной Троицы в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. Солнечная, 82 а.
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8.30
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Храм святого великомученика Георгия Победоносца в г. Бресте 224000, г. Брест, ул. Георгиевская, 2
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8.00
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Храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Бресте 224000, г. Брест ул. Свято-Афанасьевская, 118
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8.00
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Храм Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Бреста «Южный»
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8.30
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Храм иконы Божией Матери «Всецарица» в г. Бресте Ул. Гродненская, 41
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8.00
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Храм святого праведного Иоанна Русского в г. Бресте Ул. Ясеневая
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8.30
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Храм святых преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби в в/ч 2187 г. Бреста
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8.30
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Храм святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца в г. Бресте
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8.00
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Рождество-Богородицкий женский монастырь г. Бреста в крепости
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8.30
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Афанасиевский мужской монастырь г. Бреста
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7.30