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Шибари, фильм с Егором Кридом и выступление Тима Белорусских. Чем заняться в эти выходные?

17.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятница! Можно смело задаваться вопросом, куда пойти в эти выходные. Чтобы узнать, как этот уикенд проведут жители столицы, мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 13 по 16 января. Посмотрите, сколько всего классного навыбирали минчане.

Попасть в кино на премьеру с Егором Кридом


Кадр из фильма

Когда: все выходные

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Поп-певец, а с недавнего еще и рэпер Егор Крид решился-таки попробовать себя в большом кино — не только же в рекламах сниматься. Роль ему досталась необычная: в премьерном фильме «(Не)идеальный мужчина» он играет робота. По сюжету Свете (Юлия Александрова) не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Когда у одного из них обнаруживается программный сбой, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Кино уже можно посмотреть в прокате.

Бонус от редакции: «Маяк» — это самое странное кино месяца. Оно черно-белое, минималистичное, мифологичное, готичное и вообще прекрасное. А еще там засветились одиозный Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, который уже точно выбрался из образа сладкого вампира.

Полный график кинопремьер Минска

Отдохнуть на стендап-вечеринке


Фото: предоставлено Stand-Up Comedy Hall

Когда: 18 января, 20.00

Где:

Сколько: 20 рублей

Купить билет

Если любите качественный стендап (а нас тут таких много), то вечер субботы лучше всего забронировать под поход в первый минский стендап-клуб Stand Up Comedy Hall. Там в рамках серии тусовок «Главная стендап-вечеринка» на одной сцене соберутся резиденты Stand Up Comedy Hall и наиболее опытные комики Беларуси. За комедию в этот вечер будут отвечать Тарас Никитин, Андрей Щегель, Виталий Петрашко и Михаил Калгин. Ну и, конечно, можете рассчитывать на проверенный материал.

Все концерты в Минске и регионах

Сходить на фестиваль шибари


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ropefest_msk

Когда: 18 января, 12.00 — 21.00

Где:

Сколько: 73 рубля

Купить билет

Шибари — это японское бондажное искусство, говоря еще проще, искусство связывания. На предстоящем фестивале «Снежная шибари панда» — он, кстати, первый настолько масштабный в Минске — можно будет на целый день погрузиться в мир бондажа, а еще попробовать себя в качестве модели или мастера. Это будет не концерт в обычном понимании, не постановка на сцене. Весь день будет насыщен выступлениями, мастер-классами, шоу-программой, а также бесконечным общением и множеством новых людей. А еще это возможность для новичков и «тех, кто интересуется» узнать, чем живет шибари-тусовка Беларуси.

Послушать нескучные лекции в офлайне


Фото: lektorij.by

Когда: 18 и 19 января

Где: Urban Hostel (ул. Архитектора Заборского, д. 3) и Музей «Страна мини»

Сколько: 15 рублей; школьники, студенты, пенсионеры — 5 рублей

Купить билет

В эти выходные «Открытый лекторий» предлагает вам встретиться дважды. Во-первых, на лекции «Парламентская vs президентская республика. Что ждет белорусов?», которую проведет известный политик Станислав Шушкевич (это будет 18 января в 17.00 в Urban Hostel). Вторая лекция на супергорячую тему «Депрессия — болезнь XXI века» пройдет 19 января в 15.00 в «Стране мини». О том, как выглядит депрессия и что можно сделать для ее излечения, расскажет семейный психолог и гештальт-терапевт Кристина Смольская. Программы ближайших планов «Лектория» — тут (там тоже много крутого, например дискуссия про Балабанова).

Заглянуть на концерт, где выступит Тима Белорусских


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 18 января, 16.30

Где:

Сколько: 7 — 22 рублей

Купить билет

Это, правда, не сольное выступление артиста, а «Песня года Беларуси». Музыкальная премия соберет на сцене популярных музыкантов, чьи песни целый год были на слуху у всей страны. Это будут как молодые, так и уже состоявшиеся артисты. Одним из участников концерта станет Тима Белорусских (как думаете, с каким треком?). Кстати, всего в конкурсе на премию «Песня года Беларуси» участвуют 60 композиций.

Провести время по-зимнему


Фото: logoisk.by

Когда: все выходные

Где: г. Логойск, Логойский с/с, 36, помещение 32

Сколько: уточняйте тут

В Минске уже запахло весной или только нам так показалось? В любом случае, пока есть возможность, все еще можно сгонять в Логойск всей семьей и активно провести выходные на одном из самых популярных горнолыжных курортов Беларуси: на лыжах, тюбинге или сноубордах. Раз уж страница этого события попала в топ, скорее всего, многие минчане как раз и планируют так провести этот уикенд. Кстати, в Логойске же еще устраивают ночные катания (с 22.00 до 2.00), а это уже симпатичная идея для свидания. Подумайте дважды, прежде чем отказываться.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Не спать всю ночь


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/viamotin

Когда: 18 января, 23.00 — 05.30

Где: клуб «»

Сколько: от 13 рублей

В эту субботу в столице пройдет первая вечеринка серии Via, куда пустят тех, кому есть 18 и старше. Тусовка Via Motion — это вызов, который организаторы бросили сами себе для того, чтобы показать «вам всем, что такое настоящая тусовка, а не то, что вы привыкли видеть в ночных клубах». Подвигаться здесь можно будет под музыку MC Mishka, а еще обещают брейкдэнс.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Найти себе нового друга


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 18 января, 13.00 — 18.00

Где:

Сколько: бесплатно

Вас приглашают на юбилейную выставку-пристройство животных из приютов «Дорога домой». Такая акция проводится в Минске уже в 50-й раз! Более 60 кошек и собак в эти выходные планируют обзавестись домой, поможете им? Все они здоровы и привиты. Забрать кошку или собаку можно будет абсолютно бесплатно, но нужно лишь подтвердить серьезность своих намерений, пообщавшись с работающим на выставке экспертом. И не забудьте взять с собой паспорт.

Выбраться в Художественный на отличную выставку


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: каждый день до 19 января, 11.00 — 19.00

Где:

Сколько: 8 рублей

В Национальном художественном музее сейчас проходит выставка художницы Зои Литвиновой «Знаки творческой воли». С ней уже связан неприятный инцидент, но сходить на нее мы предлагаем не поэтому. «Знаки творческой воли» — финальный и, пожалуй, самый важный аккорд мастера в выставочной сюите, звучащей на протяжении всего года. Главное в произведениях Зои — это поиск себя, поиск цвета и пластики, композиции и пространства. В четырех залах музея представлено более ста живописных, графических и акварельных произведений художницы, созданных ею за последние сорок лет. В экспозиции — как известные хрестоматийные полотна Литвиновой, так и никогда ранее не демонстрировавшиеся широкой публике произведения. Кстати, выставка закрывается 19 января, то есть уже в это воскресенье.

Бонус от редакции: кстати, по соседству в НХМ сейчас выставлены работы «любимца Ротшильдов», то есть Шрафи Царфина. Будете в музее — не игнорируйте!

Все выставки Минска — в одном месте

Совет от редакции: загляните в новый dj-бар

 


Когда: магазин виниловых пластинок работает со среды по воскресенье с 16.00 до 21.00  (понедельник и вторник — выходной). Музыкальный бар работает в среду, четверг и воскресенье с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00 (понедельник и вторник — выходной).

Где: ул. Кальварийская, 21

 

Некоторые цены из меню: эспрессо — 2,5 рубля; американо — 3 рубля; капучино — 3,5 рубля; флэт уайт — 4 рубля. Чай листовой — 4 рубля, имбирный чай — 6 рублей; какао — 3 рубля. Круассан — 3 рубля; круассан с джемом и сливочным маслом — 4 рубля.

Недавно на Кальварийской, 21, рядом с метро «Молодежная», открылось музыкальное пространство Accidental point. Это локация для dj-сетов, магазин виниловых пластинок, книг, кофейня и бар, а еще площадка для музыкальных мероприятий, в том числе образовательных. «Это место про музыку, которого нам самим не хватало в городе и во всей стране», — говорит диджей и владелец Антон Онищенко. И у вас есть шанс первыми заценить новый бар, выпить там кофе и помечтать о покупке винилового проигрывателя.

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Теги: Минск
 
 
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Пятница! Можно смело задаваться вопросом, куда пойти в эти выходные. Чтобы узнать, как этот уикенд проведут жители столицы, мы проанализировали статистику всех...
 
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