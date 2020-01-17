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Послушайте, как звучит труба на Гребном, которая будет оповещать брестчан о полудне

17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше.

Послушайте, как звучит труба на Гребном, которая будет оповещать брестчан о полудне

Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня.

Официальный старт проекту дадут 17 января.

 
Теги: Брест
 
 
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  К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно...
 
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