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Послушайте, как звучит труба на Гребном, которая будет оповещать брестчан о полудне
17.01.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К фонарщику
Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно трубач оповещает город о наступлении полудня.
Официальный старт проекту дадут 17 января.
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К фонарщику присоединяется трубач. На одну городскую легенду в тысячелетнем Бресте станет больше. Местные энтузиасты возрождают традицию, по которой именно...
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