«Люди попадают в тюрьму по формальным признакам». Родные осужденных собирают подписи по всей стране

Источник материала: Виртуальный Брест

На пяти страницах авторы коллективного обращения изложили свою позицию о том, какие изменения нужны, чтобы «врач, получивший взятку в 20 рублей, и чиновник, создавший целую коррупционную схему», не получали одинаковое наказание. Представители гражданской инициативы предлагают ввести понятие «бытовая коррупция» и применить амнистию к осужденным по коррупционным преступлениям. Под обращением уже подписались 400 человек, 25 января оно будет направлено в Генеральную прокуратуру, Верховный суд и Администрацию президента.





Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На днях родственники осужденных по экономическим статьям, объединившись в гражданскую инициативу «Справедливый приговор», обратились в Администрацию президента. Они требуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами».

Еще одну гражданскую инициативу создали жены гомельских таможенников, получивших солидные сроки за взятки. К ней подключились те, у кого родные стали фигурантами коррупционных дел.

— Наше законодательство в коррупционной сфере настолько несовершенно, что из-за этого люди попадают в тюрьму по формальным признакам. Например, конкуренты могут использовать уголовное дело, чтобы кого-то убрать с дороги. Сам президент во время совещания в августе 2019 года упоминал о «железобетонных доказательствах». Но иногда один человек вдруг вспоминает, что 5 лет назад кому-то передавал деньги, и по этим воспоминаниям другого осуждают, — рассказывает TUT.BY Владимир, активный участник гражданской инициативы.

Он несколько раз повторяет: с коррупцией нужно бороться, но в последнее время некоторые уголовные дела вызывают слишком много вопросов.

— Коррупция — это плохо, мы против нее, но не такими же способами с ней бороться, когда любой человек может попасть в колонию. Когда врач, получивший взятку в 20 рублей, такой же преступник, как и чиновник, создавший целую коррупционную схему, парализовавший взятками всю вертикаль власти. Я не говорю, что врача нужно оправдать, он тоже плохо поступает, но это другая квалификация, вот почему мы предлагаем ввести понятие «бытовая коррупция», — объясняет наш собеседник.

По его словам, сейчас под коллективным обращением подписались около 400 человек. Среди тех, кто оставил свою подпись, родные осужденного замминистра по ЧС Дмитрия Бегуна, гомельского милиционера Антона Веренчикова, жены гомельских таможенников, родные председателя СПК «Дрибин» Дмитрия Абазовика, супруга главы транспортной инспекции Минтранса Леонида Лемеша, жена заместителя начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Николая Журавлева.

О чем говорится в коллективном обращении?

Обращение начинается с того, что авторы приводят цифры: если в 2016 году было 1593 коррупционных преступления, в 2018-м — 2469. Кроме того, с 2019 года лица, осужденные по коррупционным преступлениям, не подлежат условно-досрочному освобождению.

Участники гражданской инициативы предлагают следующее.

Во-первых, внести изменения в Уголовный кодекс. «20% постановленных обвинительных приговоров по коррупционным преступлениям имеют квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной преступной группы (ОПГ). При этом в большинстве случаев (в 70% от их числа) квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной преступной группы вменяется формально в отношении должностных лиц, обвиняемых в коррупции, которые фактически осуществляли обычную экономическую и иную деятельность в рамках должностных инструкций и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью».

Поэтому родные просят указать, что «учредители, руководители и работники юридических лиц, руководители и сотрудники его структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности с квалифицирующими признаками совершения преступления в составе организованной преступной группы только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица или его структурного подразделения».

Во-вторых, ввести понятие «бытовая коррупция». «Только за 2019 год количество постановленных обвинительных приговоров по ч. 2 ст. 430 УК с незначительным размером неосновательного обогащения (до 500 рублей) превысило 400 осужденных от общего числа учтенных коррупционных преступлений, а назначенное наказание в рамках санкции статьи превышает пятилетний срок. Данные обстоятельства никак не соответствуют принципам уголовного закона, основанного на неотвратимости ответственности и личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма».

В-третьих, обратить внимание на квалификацию действий посредников при передаче взятки. «192 человека, признанных виновными в подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 УК, ст. 431 УК) в 2019 году, фактически являлись посредниками в передаче взятки должностному лицу, однако им было инкриминировано более тяжкое по своему наказанию преступление. На фоне этого выглядят недоразумением те обстоятельства, что за 2019 год за посредничество в передаче взятки был привлечен к уголовной ответственности всего 1 человек».

Авторы коллективного обращения просят включить в проект закона об амнистии тех, кто отбывает наказание по коррупционным преступлениям, и освободить от наказания сроком на год или полностью.

«Лица, осужденные за коррупционные преступления, в большинстве своем являются высококвалифицированными специалистами в различных областях реального сектора экономики. Освобождение данных лиц от наказания в связи с Законом об амнистии позволит восполнить и рынок труда Республики Беларусь специалистами, в которых государство нуждается. На фоне трудовой миграции в соседние страны высококвалифицированных специалистов данная мера является вполне обоснованной и сокращает дефицит работников с высокой квалификацией».

Сейчас подписи собирают по всей стране, созданы группы в социальных сетях. 25 января коллективное обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру, Верховный суд и Администрацию президента.