Мужчины красят ногти. Новый тренд в бьюти-индустрии и инстаграме

Источник материала: Tut.by

Популярная женская процедура станет одним из главных трендов 2020 года среди мужчин, сообщает New York Post.

«Мужчины начали стремительно демонстрировать свои накрашенные ногти», — отметила звездная маникюрщица из Лос-Анджелеса Бритни Токио. По словам специалистки, в числе ее клиентов, помимо Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, значатся рэпер Лука Саббат и известный актер Гарри Стайлс, чей маникюр с фруктовым дизайном, вдохновленный его альбомом Fine Line и песней Watermelon Sugar, стал популярным в Сети в декабре.

Кроме того, отмечается, что в Instagram под хештегом #guynails появилось больше 1,4 тысячи публикаций. Как рассказал литературный агент Джон Кьюсик, во время своего первого похода на процедуру он покрыл ногти черным лаком и сделал дизайн с изображением черепа, который он нашел под этим хештегом.

Популярный американский фитнес-тренер Марк Рибейро также последовал тренду. «Сперва я просто нанес несколько полосок на свои ногти, но затем я пристрастился к этому. Маникюр — это что-то вроде аксессуара. Это все равно что приобрести новую пару обуви или пальто. Мне нравится, когда дизайн моих ногтей эстетически сочетается с моими татуировками», — пояснил спортсмен.

Прежде, уточняют эксперты, цветные ногти делали только рок-звезды, такие как Мик Джаггер, но сейчас новое поколение знаменитостей вводит эту процедуру в моду. Так, в сетях рэпера ASAP Rocky неоднократно появлялись снимки с разным дизайном ногтей. Помимо рэперов, этой тенденции последовали и некоторые актеры, в частности Энсел Эльгорт, который появился с белыми ногтями на премии «Золотой глобус» 5 января 2020 года. Например, дизайнер Марк Джейкобс неоднократно демонстрировал свой цветной маникюр в инстаграме.