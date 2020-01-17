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В ЕС могут временно запретить системы распознавания лиц

17.01.2020 08:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В ЕС могут временно запретить системы распознавания лиц
AP

Еврокомиссия подготовила предложения по введению в Евросоюзе временного запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах, сообщает Reuters.

В распоряжении Reuters оказался 18-страничный доклад ЕК по теме использования систем распознавания лиц. Согласно документу, временное ограничение необходимо, чтобы в Евросоюзе успели выработать меры для исключения возможных юридических коллизий и потенциальных злоупотреблений такими технологиями. Еврокомиссия перед принятием окончательного решения намерена выслушать все заинтересованные стороны. По данным Reuters, еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер должна обнародовать свои предложения в феврале.

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Новые правила, по мнению Еврокомиссии, дополнят действующие в ЕС нормативные акты, которые защищают персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни. "Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах", - говорится в докладе. ЕК полагает, что запрет должен действовать от трех до пяти лет - за это время сообщество сможет разработать "методику для оценки влияний этих технологий и меры по уменьшению возможных рисков" их применения.

При этом Еврокомиссия не исключает, что из-под действия запрета могут вывести проекты в области безопасности или научные исследования. Новые правила использования систем распознавания лиц, как указывается в докладе, должны коснуться как их разработчиков, так и пользователей, а страны ЕС должны будут учредить надзорные органы, следящие за соблюдением законодательства в этой области.

 
 
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AP Еврокомиссия подготовила предложения по введению в Евросоюзе временного запрета на использование систем...
 
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