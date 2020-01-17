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Предметы быта наших предков. Сумеете ли в них признать современные утюг и микроволновку?
Источник материала: Tut.by
Навряд ли бабушка из среднестатистической деревни знает, что такое увлажнитель воздуха, блендер или шуруповерт. Предметы быта действительно серьезно изменились, на рынке каждый год появляется множество новых девайсов, призванных еще больше упростить нашу жизнь. А сможете ли вы разгадать назначение тех вещей, которыми регулярно пользовались наши предки? Узнаете ли в них прототипы сегодняшних утюга и микроволновки? Давайте проверим!
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Узнаете ли в них прототипы сегодняшних утюга и микроволновки? Давайте проверим!
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