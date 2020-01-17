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Предметы быта наших предков. Сумеете ли в них признать современные утюг и микроволновку?

17.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Навряд ли бабушка из среднестатистической деревни знает, что такое увлажнитель воздуха, блендер или шуруповерт. Предметы быта действительно серьезно изменились, на рынке каждый год появляется множество новых девайсов, призванных еще больше упростить нашу жизнь. А сможете ли вы разгадать назначение тех вещей, которыми регулярно пользовались наши предки? Узнаете ли в них прототипы сегодняшних утюга и микроволновки? Давайте проверим!

Материал подготовлен с использованием следующей литературы:

«Беларускае народнае ганчарства», Я.М. Сахута, Мінск, «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 2013

«Захаваная памяць страчанай зямлі», Мінск, Б.А.Лазука, А.А.Галкоўскі «Беларусь», 2016

Фотографии из книги:

Иллюстрации вышеназванных книг

 
 
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Узнаете ли в них прототипы сегодняшних утюга и микроволновки? Давайте проверим!
 
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