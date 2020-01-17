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Планету накроет мощная магнитная буря

17.01.2020 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приготовьтесь: со 2 по 4 февраля будет наблюдаться повышенная активность магнитосферы.

Эксперты предупреждают, что данная активность будет ощущаться еще в течение суток до и после магнитного шторма, пишет belnovosti.by

3 опасных дня ждут жителей Земли. Планету накроет мощная магнитная буря
При этом отмечается, что активность солнечного ветра недостаточная для того, чтобы классифицировать событие как полноценную магнитную бурю.

До этого неоднократно сообщалось, что зима 2019/2020 будет весьма спокойной в геомагнитном плане. 
Правда, раз в месяц как минимум будут стабильно происходить скачки возбуждения в магнитосфере.

В январе активность магнитосферы была несущественной, чего нельзя сказать о феврале, поскольку он начнется с довольно ощутимого геомагнитного шторма.



Напомним, что в это время необходимо очень внимательно относиться к здоровью метеозависимым людям, а также тем, кто имеет неврологические и сердечно-сосудистые заболевания. 

В этот промежуток времени желательно больше отдыхать, стараться не перезагружать свой организм нагрузками и работой.

Рекомендуется в эти дни воздержаться от переедания, тяжёлой и жирной пищи, распития спиртных напитков и напитков, содержащих кофеин, а также необходимо избегать стрессовых ситуаций.

Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний чувствительные люди могут страдать от сильных головных болей, бессонницы, обострения сердечно-сосудистых заболеваний, могут снижаться работоспособность и проявляться сильная усталость, подскакивать адреналин в крови, обостриться хронические недуги.
 
 
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Приготовьтесь: со 2 по 4 февраля будет наблюдаться повышенная активность магнитосферы.
 
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